Wings India 2022: स्वामित्व योजना में मदद कर रही संस्था को मिला 'बेस्ट ड्रोन कंपनी' अवॉर्ड

हैदराबाद में चल रहे एविएशन शो विंग्स इंडिया 2022 (Wings India 2022) में देश-विदेश से कई एविएशन कंपनियां आई है. मकसद है घरेलू एविएशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इस क्षेत्र से जुड़ी अन्य आधुनिक तकनीकों को खंगालना. आपसी समझौते करना. इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय, फिक्की और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रोटर प्रेसिसन इंस्ट्रूमेंट्स प्रा. लिमिटेड कंपनी को 'बेस्ट ड्रोन कंपनी' अवॉर्ड दिया गया.

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कंपनी के प्रमुख साजिद मुख्तार अंसारी को सम्मानित किया. साजिद ने बताया कि उनकी कंपनी के द ट्रिनिटी एफ90+ (The Trinity F90+) ड्रोन्स की मदद से द सर्वे ऑफ इंडिया पूरे देश में स्वामित्व योजना के लिए नक्शे तैयार करवा रही है. साजिद की कंपनी के ड्रोन्स सिर्फ इसी काम में शामिल नहीं है. वो बड़े पैमाने पर नक्शा बनाने, खनन, कृषि, जंगल और यहां तक की भारतीय सेना के लिए टैक्टिकल मैपिंग करने में भई मदद कर रहे हैं.

