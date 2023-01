Monster Toad: ऑस्ट्रेलिया के पार्क में मिला 2.7 किलो का मेंढक, सुरक्षा के चलते मार दिया गया

क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया (Queensland, Australia) में एक जंबो-साइज़ का मेंढक मिला है. यह एक केन टॉड है जिसका वैज्ञानिक नाम है राइनेला मरीना (Rhinella marina). इसका वज़न 2.7 किलो है. ये टोड इतना बड़ा है कि इसे 'टोडज़िला' (Toadzilla) कहा गया है. माना जा रहा है कि यह इस प्रजाति का सबसे बड़ा टोड है.

19 जनवरी को जब रेंजर्स कोनवे नेशनल पार्क (Conway National Park) में ट्रैक पर काम कर रहे थे, तब उन्हें यह विशालकाय टोड दिखाई दिया. उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए इस खोज के बारे में बताया और कहा कि एक मॉन्स्टर केन टोड को देखकर वे हैरान हैं, इसका वजन एक मुर्गे के बराबर है या समझ लीजिए कि एक इंसान के नवजात बच्चे के बराबर.

क्वींसलैंड डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड साइंस की रेंजर काइली ग्रे (Kylee Gray) ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसपर यकीन नहीं हुआ, मैंने कभी इतना बड़ा मेंढ़क नहीं देखा था. जब मैं इसके पास गई, तो ये फड़फड़ाने लगा और मैंने इसे अपने सुपरवाइज़र को दिखाया. ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पैरों वाली कोई फुटबॉल हो.'

ग्रे का कहना है कि ये टोड गंदगी में बैठा एक बड़ा और मस्सेदार, भूरे रंग का केन टोड था. इसके आकार को देखते हुए कहा गया कि ये एक मादा मेंढ़क थी. मादा केन टोड, नर की तुलना में बड़ी होती हैं. हालांकि, इसकी उम्र कितनी थी, ये पता नहीं लगा. ग्रे का कहना है कि जंगलों में एंफीबियन करीब 15 साल तक जीवित रह सकते हैं.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records) के मुताबिक, अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात मेंढक एक केन टोड, जिसे मरीन टोड भी कहा जाता है, 1991 में ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था. इसका वजन 2.65 किलो था. उस हिसाब से, वजन के मामले में इस नए टोड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

नेशनल पार्क में मिले इस टोड का वजन लेने के बाद इसे, खत्म कर दिया गया. इसकी वजह से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के कारण रेंजरों ने इसे मार दिया. रेंजरों ने इसका जिक्र ट्वीट में भी किया. ग्रे के मुताबिक मादा केन टोड एक सीज़न में करीब 30 हज़ार अंडे दे सकती है और ये जानवर बेहद ज़हरीले होते हैं, जिससे दूसरे जानवरों के स्थानीय रूप से विलुप्त होने का खतरा होता है.

Rangers conducting track work in Conway National Park, near Airlie Beach, were shocked to find a monster cane toad beside the Conway Circuit last week. The animal weighed 2.7kg. She has been euthanised due to the environmental damage they cause.https://t.co/2A9aKpalow pic.twitter.com/cSiYwBgr62