James Webb Space Telescope: क्रिसमस पर दुनिया को मिलेंगी 'अंतरिक्ष की नई आंखें'

क्रिसमस के दिन दुनिया को अंतरिक्ष की नई आंखें मिल जाएंगी. दिव्य दृष्टि वाली ये आंखें ब्रह्मांड की सुदूर गहराइयों में मौजूद आकाशगंगाओं, एस्टेरॉयड, ब्लैक होल्स, ग्रहों, Alien ग्रहों, सौर मंडलों आदि की खोज करेंगी. ये आंखें मानव द्वारा निर्मित बेहतरीन वैज्ञानिक आंखें हैं. इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (JWST). इसे लोग अंतरिक्ष की खिड़की भी कह रहे हैं. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यह अंतरिक्ष के अंधेरे के अंत तक की खोज करेगा. क्योंकि यह ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों की तस्वीरें और रहस्य खंगालेगा. NASA ने इसके लॉन्च की पुष्टि कर दी है.

NASA ने अपने ट्वीट में कहा है कि JWST को एरियन-5 ईसीए (Ariane 5 ECA) रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा. फ्रेंच गुएना स्थित कोरोऊ लॉन्च स्टेशन से इसकी लॉन्चिंग होगी. जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप रॉकेट में लगा हुआ है. रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार है और इसे लॉन्च पैड पर खड़ा कर दिया गया है. फिलहाल वहां का मौसम बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन नासा को उम्मीद है कि अगले दो दिनों में मौसम ठीक हो जाएगा. मौसम ठीक रहा तो भारतीय समयानुसार लॉन्चिंग 25 दिसंबर को शाम 5.50 बजे से 6.22 बजे के बीच संभावित है. 24 दिसंबर को नासा मौसम की जानकारी लेने के बाद एक बार और लॉन्च के डेट की पुष्टि करेगा.

UPDATE: @NASAWebb completed its Launch Readiness Review & is safe atop its Ariane 5 rocket.



However, the weather in French Guiana isn’t looking good.



Launch is now no earlier than Dec 25 at 7:20am ET (12:20am UTC). We’ll monitor things & keep you posted. https://t.co/94ZOj9aU6Y pic.twitter.com/CwfdGmLn0R