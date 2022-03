26 मार्च को सूरज के सबसे पास पहुंचेगा ESA का सोलर ऑर्बिटर, होगा ये फायदा

यूरोपियन स्पेस एजेंसी (European Space Agency - ESA) का सोलर ऑर्बिटर (Solar Orbiter) 26 मार्च 2022 को सूरज के सबसे नजदीक पहुंच रहा है. वह इस दौरान बुध ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाएगा. इस समय सूरज से इसकी दूरी 5 करोड़ किलोमीटर होगी.

यह सोलर ऑर्बिटर इस समय कई प्रकार के मैन्यूवर कर रहा है ताकि सूरज के नजदीक से निकलते समय कई तरह के रिकॉर्डिंग कर सके. फोटो ले सके. वीडियो बना सके. इसके अलावा सूरज से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन (CME), सोलर फ्लेयर्स, सौर तूफानों आदि की जांच कर सके. क्योंकि यह ऑर्बिटर अपने आप में एक उड़ती हुई प्रयोगशाला है.

हाल ही में इस सोलर ऑर्बिटर के पास से एक धूमकेतु निकला था. जिसकी पूंछ से निकलते हुए पदार्थों की जांच भी इसने की थी. ऑर्बिटर ने यह बताया था कि धूमकेतु में ऑक्सीजन, कार्बन डाईऑक्साइड, मॉलीक्यूलर नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और संभवत पानी के कण भी थे. इससे पहले पिछली साल भी सोलर प्रोब पार्कर (Solar Probe Parker) भी सूरज के सबसे नजदीक पहुंचा था.

