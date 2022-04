Peru में 4000 साल पहले होती थी खोपड़ी की सर्जरी, प्राचीन मेडिकल यंत्र मिले

आज ब्रेन की सर्जरी से पहले MRI, CR SCAN समेत कई जांच होती है. सर्जरी से पहले कह भी दिया जाता है कि याददाश्त रहेगी या नहीं...ये डॉक्टर को भी नहीं पता. इंसान बचेगा या नहीं...यह बता पाना भी मुश्किल होता है. लेकिन पेरू (Peru) में 4000 साल पहले क्रेनियल सर्जरी (Caranial Surgery) होती थी. यानी खोपड़ी की सर्जरी. सोचिए कितने लोग इस सर्जरी के बाद जिंदा या सही याद्दाश्त के साथ बचते होंगे.

पुरातत्वविदों को हाल ही में, उत्तरी पेरू में लांबेक (Lambaeque) के पास हुआका लास वेंटानास आर्कियोलॉजिकल साइट पर एक मंदिर परिसर में अनोखे मकबरे का पता चला है. ये साइट सिकन (Sican) संस्कृति से संबंधित थी, जो उत्तरी पेरू में इंका साम्राज्य (लगभग 1400 CE) के उदय होने से पहले की थी. मकबरे से पता चलता है कि सिकन 4,000 वर्षों का इतिहास समेटे हुए एक संस्कृति थी. उस दौर में भी कपाल (खोपड़ी) की सर्जरी होती थी. जिसे ट्रेपनेशन (Trepanation) कहा जाता था.

उपकरणों के साथ सर्जन का मकबरा मिला

किसी व्यक्ति की खोपड़ी को बहुत सावधानी से काटने या उसमें छेद करने की कला को ट्रेपनेशन (Tepanation) कहते हैं. यह सुनने में भले ही क्रूर लगता हो, लेकिन सिर में चोट लगने के बाद यह मस्तिष्क पर सूजन या रक्तस्राव से होने वाले दबाव को दूर करने में मदद करता है. मस्तिष्क में होने वाले दबाव को दूर करने के लिए आजकल के सर्जन भी, कभी-कभी इस तरह की सर्जरी करते हैं, जिसे क्रैनियोटॉमी (Craniotomies) कहा जाता है.

सर्जरी के बाद भी कुछ लोग थे जिंदा

आज की क्रैनियोटॉमी CT Scan और MRI की मदद से होती है, लेकिन प्राचीन सर्जन केवल देखकर और अपने अनुभव के आधार पर सर्जरी करते थे. पेरू में आर्कियोलॉजिस्ट को पिछले 4,000 वर्षों के करीब 800 ट्रेपनेशन मरीजों के अवशेष मिले हैं. उनमें से ज्यादातर खोपड़ी के छेद के किनारों के आसपास हड्डियों के हील होने के निशान दिखाई देते हैं, जिसका मतलब यह है कि वे सिर की गंभीर चोट और उसके बाद की गई सर्जरी के बाद भी ज़िंदा थे.

सर्जरी के अर्धगोलाकार ब्लेड वाला चाकू मिला

यह मकबरा एक सर्जन का था, जिसे हुआका लास वेंटानास में दफनाया गया था. ये सर्जिकल उपकरण एक बंडल में लिपटे हुए काफी लंबे समय से मृत सर्जन के पास ही पड़े हुए थे. पुरातत्त्वविदों को अलग-अलग आकार के लकड़ी के हत्थे वाले दर्जनों कांसे के सूए, सूइयां और चाकू मिले हैं. ज़्यादातर चाकू एक-धार वाले थे, लेकिन उनमें से एक खास था. यह अर्धवृत्ताकार ब्लेड वाला चाकू था जिसे तुमी (Tumi) कहा जाता है. इस चाकू का इस्तेमाल सर्जरी और बलि प्रथा में किया जाता था. हालांकि बलि के लिए बड़े चाकू इस्तेमाल होते थे, जबकि सर्जन ट्रेपनेशन के लिए छोटे चाकू इस्तेमाल करते थे.

इसी तरह के औजार दक्षिण पेरू की पैराकास साइटों पर भी पाए गए थे. इनमें- सूए, चाकू, सुइयां और तुमी पाए गए थे. फर्क सिर्फ इतना था कि सिकन सर्जन कांसे के औजारों का इस्तेमाल करते थे और पैराकास सर्जन रेजर की तरह नुकीले ओब्सीडियोन ब्लेड का इस्तेमाल करते थे.

The occupant of this Peruvian tomb seems to have been a cranial surgeon.https://t.co/EiKFV7rrQU