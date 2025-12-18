Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 18 December 2025: विविध प्रयासों में अच्छा करेंगे, अपनों का साथ समर्थन पाएंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 18 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सभी मोर्चों पर उच्च प्रभाव बनाए रखने वाला है. सफलता से उत्साहित रहेंगे. निजी विषय उम्मीद से बेहतर रहेंगे. करियर कारोबार में हितलाभ संवारेंगे. पेशेवर जोखिम लेने से बचेंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेगे. पद प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. हर मामले में जीत संभव होगी. आर्थिकी में तेजी बनी रहेगी. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति का साथ सुरक्षित अनुभव कराता है. साहसी मित्र और विश्वास बनाए रखने वाले होते हैं. आज इन्हें लक्ष्य रखना है. वाणी व्यवहार पर बल बनाए रखेंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यापार सहज बना रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे.

मनी मुद्रा- विभिन्न स्त्रोतों हितलाभ बना रहेगा. जिम्मेदारों व अधिकारियों से भेंट होगी. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. लाभ लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. आर्थिक मामले सकारात्मक होंगे. विविध प्रयासों में अच्छा करेंगे. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर वर्ग सहयोगी रहेगा. योग्यजनों का साथ मिलेगा.

पर्सनल लाइफ- मित्रों में विश्वसनीयता बनी रहेगी. करीबियों का साथ उत्साह बढ़ाएगा. पारिवारिक संबंधों में ऊर्जा और उत्साह दिखाएंगे. प्रियजन से जरूरी बात कहेंगे. मित्रगण साथ बनाए रखेंगे. सभी की खुशी का ख्याल रखेंगे. भावनाओं का आदर करेंगे. मन के मामलों में बड़प्पन रखेंगे. प्रभावशाली रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. कार्ययोजनाएं संवारेंगे. खानपान उम्दा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. श्रेष्ठता से कार्य करेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी लाल

एलर्ट्स- नकारात्मक विचारों से बचें. सहज भरोसे में न आएं. जिद त्यागें.

