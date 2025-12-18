Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 18 December 2025: पेशेवर मोर्चे पर प्रभावशाली रहेंगे, वातावरण अनुकूल बना रहेगा

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 18 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभता को बढ़ाने वाला है. कार्य प्रदर्शन पर जोर होगा. विभिन्न मोर्चां पर उम्दा प्रदर्शन करेंगे. लगन व मेहनत से लक्ष्य साधेंगे. व्यवहारिकता व सहजता बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में परिणामों से उत्साहित रहेंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा. वरिष्ठों की बातों पर फोकस रखेंगे. लक्ष्य पर जोर देंगे. रिश्तों में विनम्रता दिखाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति एकांकी स्वभाव के होते है. जल्दी से सब के साथ मेलमिलाप में हिचक अनुभव करते हैं. आज इन्हें तेजी रखना है. निजी संबंधों में सहज रहेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यगति प्रभावशाली रहेगी. पेशेवर मोर्चे पर प्रभावशाली रहेंगे. वातावरण अनुकूल बना रहेगा. करियर व्यापार पर फोकस रखेंगे. सूझबूझ से काम निकालेंगे. उपलब्धियों को बल मिलेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. योजनाओं पर ध्यान देंगे. अनुभवियों का सहयोग पाएंगे. परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामले सुखद बने रहेंगे. परिवार में परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता बल पाएगी. लोगों की बात ध्यान से सुनेंगे. संवाद में संतुलन रखेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. रिश्ते विश्वसनीय रहेंगे. संबंध बेहतर बने रहेंगे. प्रियजनों की बात को सुनें.

हेल्थ एंड लिविंग- जरूरी बात कह पाएगे. सूचनाएं साझा करेंगे. सहभागिता बढ़ाएंगे. करीबियों का समर्थन पाएंगे. जीवनशैली आकर्षक होगी. सभी प्रभावित रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- पीला

एलर्ट्स- धूर्त से बचें. सबका सम्मान रखें. नियम पालन बढ़ाएं.

