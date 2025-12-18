Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 18 December 2025: विश्वसनीयता बनाए रखेंगे, अनुशासित व श्रमशील बने रहेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

और पढ़ें

नंबर 7- 18 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 7 के लिए बड़े प्रयासों में तेजी लाने वाला है. कार्य व्यापार को आकर्षक् बनाए रखेंगे. सभी मामलों में तेजी आएगी. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. सफलता प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. चहुंओर अपेक्षित परिणाम बनाए रखेंगे. विभिन्न मोर्चां में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. रुटीन प्रयोगों में रुचि दिखाएंगे. अतार्किक गतिविधियों से दूरी रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति व्रत संकल्प को बनाए रखने का प्रयास रखते हैं. व्यवस्था में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें लंबी अवधि का नजरिया रखना है. बड़ी सोच अपनाना है. लाभ बढ़त पर बना रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में उत्साह दिखाएंगे. लक्ष्यों पर ध्यान देंगे. रणनीतिक सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्थागत मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में पेशेवरता बढ़ेगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. विश्वसनीयता बनाए रखेंगे. प्रलोभन से बचेंगे. अनुशासित व श्रमशील बने रहेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन के मामले गति पाएंगे. रिश्तों को संवारेंगे. मित्रों समकक्षों का सहयोग पाएंगे. परिजन प्रभावित रहेंगे. संबंध सहज रखेंगे. एक दूसरे का भरोसा जीतेंगे. विभिन्न विषय पक्ष में रहेंगे. स्वजनों का साथ रहेगा. संकोच दूर होगा. भ्रमण मनोरंजन में रुचि लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. सब को साथ लेकर चलेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- विनम्र रहें. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें. बहस न करें.

---- समाप्त ----