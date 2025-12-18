scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 18 December 2025: मित्रों और समकक्षों का साथ पाएंगे, निरंतरता और अनुशासन रहेंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 18 December 2025: करियर व्यापार में आत्मविश्वास ऊंचा बनाए रखेंगे. संसाधनों पर जोर देंगे. सम्मानितों से मुलाकात होगी. लक्ष्य की स्पष्टता रखेंगे. मित्रों और समकक्षों का साथ पाएंगे. नियम पालन रखेंगे. निरंतरता और अनुशासन रहेंगे.

Advertisement
X
six horoscope
six horoscope

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 18 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 6 के लिए हितों को संवारने और अपेक्षित लाभ अर्जित करने में सहयोगी है. करियर कारोबार में तेजी बढ़ाएंगे. स्मार्टनेस से काम लेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम पाएंगे. शुभता सहजता में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास बनाए रहेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. आधुनिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. वित्तीय जोखिम पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अपरिचित से दूरी रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति परिणाम में विश्वास बनाए रखते हैं. हरसंभव कोशिश करते हैं. मेहनत और सूझबूझ से सबको लुभाते हैं. आज इन्हें फोकस बढ़ाए रखना हैं. संबंधों में स्पष्टता लाएंगे. कामकाज में सक्रियता बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक हितलाभ बढ़ा हुआ रहेगा. कार्यव्यवस्था को संवारेंगे. विविध योजनाओं में सहजता रहेगी. करियर व्यापार में आत्मविश्वास ऊंचा बनाए रखेंगे. संसाधनों पर जोर देंगे. सम्मानितों से मुलाकात होगी. लक्ष्य की स्पष्टता रखेंगे. मित्रों और समकक्षों का साथ पाएंगे. नियम पालन रखेंगे. निरंतरता और अनुशासन रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

जल्दबाजी से बचेंगे, प्रेम स्नेह का भाव बना रहेगा 
जल्दबाजी और अहंकार से बचेंगे, चर्चा संवाद में धैर्य बढ़ाएंगे 
लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, जिम्मेदारों से जुड़ाव रखेंगे 
उन्नति पथ पर बढ़ते रहेंगे, जल्द भरोसा करने से बचेंगे 
साहस पराक्रम बना रहेगा, विभिन्न कार्यों से सक्रियता रखेंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- रिश्ते सुखप्रद रहेंगे. घर परिवार में प्रेम स्नेह रखेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. परिजन सहयोगी बने रहेंगे. प्रियजनों से महत्वपूर्ण बात कहेंगे. चर्चा में धैर्य दिखाएंगे. सहजता रहेगी. निजी विषयों में तालमेल रखेंगे. बड़प्पन बढ़ाएं. करीबियों का भरोसा जीतेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अवसर भुनाएंगे. शैली आकर्षक रहेगी. दिखावे में नहीं आएंगे. मनोबल बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य एवं खानपान बेहतर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स-  शालीनता संस्कार पर बल रखें. व्यर्थ दखल से बचें. भ्रम में न आएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement