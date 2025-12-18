Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 18 December 2025: जल्दबाजी से बचेंगे, प्रेम स्नेह का भाव बना रहेगा

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 18 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 5 के लिए आज का दिन शुभत्व का संचारक है. व्यक्तिगत स्तर साधारण रहेगा. कामकाज में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कारोबारी मामलों में प्रबंधन व्यवस्था संवारेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. कामकाजी संबंधों में सुधार आएगा. वाणिज्यिक गतिविधियों में साहस बनाए रखेंगे. जोखिम के कार्या से बचेंंगे. रिश्तों में रुचि बनी रहेगी. बुध के अंक 5 के व्यक्ति बेहतर वक्ता और बिचौलिए होते हैं. लोगों में सामंजस्य बनाने में मदद करते हैं. आज इन्हें पेशेवरता बढ़ाना है. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. परिजनों की सुनेंगे. प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे. सभी मामलों में गति आएगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी स्तर अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. लाभ बेहतर बना रहेगा. योजनाओं में बढ़त बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार संवार पर रहेगा. विस्तार पर फोकस रहेगा. साझीदारों सहयोगियों का भरोसा बनाए रखेंगे. लक्ष्य रखेंगे. कामकाजी गति बढ़ाएंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य सधेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में धैर्य दिखाएंगे. सहकारिता से काम लेंगे. व्यक्तिगत विषयों में सहज परिणाम बनेंगे. वार्तालाप में असरदार रहेंगे. जल्दबाजी से बचेंगे. अतिउत्साह में न आएं. प्रेम स्नेह का भाव बना रहेगा. मित्रों से तालमेल रखेंगे. प्रियजनों पर ध्यान दें. संबंधों को निभाएं.

हेल्थ एंड लिविंग- मेलजोल बढ़ाएंगे. भावनाओं पर नियंत्रण रखें. व्यवहार में मिठास बढ़ाएं. सेहत की अनदेखी न करें. मनोबल ऊंचा बना रहेगा. परिजनों की सुनें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- पाइनेपल

एलर्ट्स- व्यर्थ चर्चा व संवाद से दूर रहें. स्वयं की कमियों को सुधारें.

