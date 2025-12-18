Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 18 December 2025: जल्दबाजी और अहंकार से बचेंगे, चर्चा संवाद में धैर्य बढ़ाएंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 18 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 4 के लिए मध्यम है. कामकाज में गोपनीयता रखेंगे. जरूरी बातों पर उचित विचार करेंगे. कार्यक्षेत्र में रुटीन बनाए रखेंगे. विनम्रता सामंजस्यता से काम निकालेंगे. पेशेवर चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. विभिन्न मोर्चां पर सरलता बनाए रखेंगे. करियर कारोबार साधारण रहेंगे. लोगों से स्पष्टता रखेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. चर्चा संवाद में तालमेल बढ़ाएंगे. निरंतरता और अनुशासन बढ़ाएंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अपनी रणनीति की अन्य को जानकारी नहीं होते हैं. आज इन्हें करीबियों की बातों पर ध्यान देना है. संकोच बना रहेगा. अनुभव का लाभ उठाएंगे. जोखिम लेने से बचें.

मनी मुद्रा- पेशेवर कार्य पूर्ववत् बने रहेंगे. कामकाजी संबंधों पर ध्यान देंगे. व्यवस्था को मजबूत रखेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में सहज रहेंगे. कार्ययोजनाओं में सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा. वरिष्ठजन सहायक होंगे. नीतियां अनुकूल बनेंगी. महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. रुटीन अवसर बने रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के मामलों में हिचक अनुभव करेंगे. दाम्पत्य में सहजता रहेगी. जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करेंगे. सकारात्मक व्यवहार रहेगा. जल्दबाजी और अहंकार से बचेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य बढ़ाएंगे. अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में संवेदनशील रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान साधारण रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी. प्रबंधन पर बल दें. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. व्यवहार सहज रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 6 7

फेवरेट कलर- भूरा

एलर्ट्स- फोकस बनाए रखें. नियमों पर ध्यान दें. अनजान से दूरी रखें.

