Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 18 December 2025: उन्नति पथ पर बढ़ते रहेंगे, जल्द भरोसा करने से बचेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.
नंबर 2- 18 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 2 के लिए आज का दिन सबके सहयोग से आगे बढ़ने में मददगार है. चहुंओर बेहतर परिणाम बनाए रखेंगे. अर्थ वाणिज्यि और प्रबंधन पर फोकस बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी उठाएंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. अधिकारों का संरक्षण रहेगा. हितलाभ बेहतर होगा. मित्रगण संपर्क बनाए रखेंगे. अनुभवीजन सहायक होंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्तेदार प्रभावित होंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति औरों के साथ समन्वय बनाए रखने में आगे होते हैं. सभी के लिए सकारात्मक नजरिया रखते हैं. आज इन्हें सक्रियता दिखाना है. घर में सुखद वातावरण बना रहेगा. कार्य व्यापार में सुधार रहेगा.
मनी मुद्रा- करियर कारोबार में तेजी बनी रहेगी. लेनदेन में प्रभावपूर्ण बने रहेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कार्ययोजनाओं को बल मिलेगा. वरिष्ठजनों से भेंट होगी. उन्नति पथ पर बढ़ते रहेंगे. जल्द भरोसा करने से बचेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. साथी सहयोगी व मददगार होंगे.
पर्सनल लाइफ- रिश्तों में मिठास रहेगी. भेंट में रुचि दिखाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में बड़प्पन बढ़ेगा. परिजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. मन की बात कहेंगे. प्रियजनों को समय देंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. विश्वास बढ़ेगा. भावनात्मक विषयों में उत्साहित रहेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- विविध विषयों में संतुलन बना रहेगा. जिद व अहंकार में नहीं आएंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. खानपान संवारेंगे.
फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8 9
फेवरेट कलर्स- भगवा
एलर्ट्स- अतिथि सत्कार बनाए रखें. सजगता और अनुशासन बढ़ाएं.