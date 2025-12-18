Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 18 December 2025: साहस पराक्रम बना रहेगा, विभिन्न कार्यों से सक्रियता रखेंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 18 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 1 के लिए आज का दिन इच्छाओं को पूरा करने में सहयोगी. ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. बड़ों के निर्देशों का पालन बनाए रखेंगे. निर्णय लेने और वादा निभाने में आगे होंगे. विविध परिणाम बेहतर बने रहेंगे. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ेगा. लक्ष्यों को पाएंगे. स्वयं को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. हितलाभ संवारने की कोशिश होगी. महत्वपूर्ण कार्यों में गति बनाए रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति हर स्थिति में बड़प्पन बनाए रखते हैं. प्रत्येक कार्य को पूरी सूझबूझ और जिम्मेदारी से करते हैं. आज इन्हें व्यर्थ बातों से बचना है. कार्यव्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. वाणी व्ववहार संतुलित बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उचित दशा-दिशा बनाए रखेंगे. विविध मामलों में तेजी दिखाएंगे. रुटीन व निरंतरता पर जोर देंगे. व्यवसायिक प्रयास संवरेंगे. सक्रियता बनाए रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता दिखाएंगे. कला प्रदर्शन बल पाएगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. विभिन्न कार्यों से सक्रियता रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- सबको जोड़े रहेंगे. साथी व मित्र सहयोगी होंगे. रिश्तों में प्रभावी रहेंगे. प्रियजनों का साथ रहेगा. जरूरी बात कह पाएंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. व्यक्तिगत मामले संवारेंगे. धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. करीबियों से भेंट मुलाकात होगी. सरलता से आगे बढ़ेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कामकाजी गति बेहतर रहेगी. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. संपर्क बढ़ाएंगे. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 7 9

फेवरेट कलर- ऐप्पल रेड

एलर्ट्स- बहस में न पड़ें. साथियां की सुनें. जिद न करें.

