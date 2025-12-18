scorecardresearch
 
आज 18 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: गुरुवार के दिन तुला राशि वाले कामकाजी सक्रियता बढ़ाएंगे, मन के मामले संवार पर रहेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 18 December 2025, Libra Horoscope Today: आर्थिक लाभ का प्रतिशत बेहतर होगा. घर में शुभ संस्कारों का वातावरण रहेगा. करियर कारोबार में अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे.

libra horoscope
तुला - धनधान्य के मामलों में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. कुल परिवार के लोगों से संबंध बेहतर बनाए रहेंगे. जीवनस्तर संवार पर रहेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ का प्रतिशत बेहतर होगा. घर में शुभ संस्कारों का वातावरण रहेगा. करियर कारोबार में अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे. सबका साथ और विश्वास बनाए रखेंगे. अतिथि का सम्मान करेंगे. अच्छे होस्ट रहेंगे. परंपरागत गतिविधियों में भरोसा बनाए रखेंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी .

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक कार्यों में तेजी रहेगी. कामकाजी सक्रियता बढ़ाएंगे. सूझबूझ व सामंजस्य आगे बढेंगे. कार्ययोजनाओं में प्रभावी रहेंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवरजन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

धन संपत्ति- धनधान्य में वृद्धि होगी. हितलाभ बढ़त पर रहेगा. संपत्ति के कार्यों पर ध्यान देंगे. आकर्षक प्रस्तावों में वृद्धि होगी. बचत व बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा. परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- सुख सौख्य में वृदिध होगी. पारिवारिक संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवार पर रहेंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.प्रेम में मधुरता बढ़ी रहेगी. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे.

स्वारथ्य मनोबल- लक्ष्य साधेंगे. व्यक्तित्व फोकस होगा. खानपान भव्य बनाए रखेंगे. घर में साज संवार बढ़ाएंगे. उमंग उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : वासंती

आज का उपाय : जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुएं दान करें. वचनपालन बढ़ाएं.

