आज 17 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वालों के धन-संपत्ति के मामलों में आएगी तेजी, स्वजनों को साथ लेकर चलेंगे

तुला - घर में सुख सौख्य बढ़ेगा. सपरिवार हर्ष आनंद से रहेंगे. उत्सव आयोजन की रूपरेखा बनेगी. आर्थिक प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. अतिथि आगमन होगा. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. निजी संबंधों में सुधार आएगा. सबको जोड़े रखेंगे. धन संपत्ति के विषयों में तेजी आएगी. बचत पर जोर रखेंगे. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. भव्य एवं आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. भेंटवार्ताएं सफल हांगी. महत्वपूर्ण लोगों का आगमन होगा. अपनों से प्रभावपूर्ण संवाद बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- बैंकिंग कार्यों में पहल व सहजता बनी रहेगी. कामकाजी मामलों में गति आएगी. वरिष्ठों से चर्चा सकारात्मक रहेगी. बड़ों से भेंट मुलाकात होगी. पेशेवर रुचि बढ़ाएंगे. संकोच दूर होगा.

धन संपत्ति- बचत पर फोकस रहेगा. संग्रह संरक्षण और में रुचि बढ़ाएंगे. बैंकिंग कार्यों पर जोर रहेगा. पैतृक प्क्ष को आगे बढ़ाएंगे. उचित प्रस्ताव पाएंगे. पहल बढ़ाएंगे. लाभ और प्रभाव बढ़त पर रहेगा. धनधान्य की प्रचुरता बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- परिजन मददगार बने रहेगे. सभी सहयोगी होंगे. सबका मान-सम्मान रखेंगे. वचन पालन बढाएंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. सुख साझा करेंगे. स्वजनों को साथ लेकर चलेंगे. रक्त संबंध संवारेंगे. प्रियजनों से भेंट संभव है. नजदीकियों के साथ जल्दबाजी से बचेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारियों को निभाएं. स्वास्थ्य सुधरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. मेलजोल बढ़ाने का भाव रहेगा. खानपान प्रभावी रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश का पूजन वंदन करें. हरी वस्तुएं दान दें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. साज संवार रखें.

