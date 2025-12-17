scorecardresearch
 
आज 17 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले आय में पाएंगे बढोतरी, प्रदर्शन बनाए रखेंगे बेहतर

Aaj ka Makar Rashifal 17 December 2025, Capricorn Horoscope Today: लाभ पर फोकस बढ़ेगा.  उन्नति के अवसर बढ़ेंगे.  बड़े लक्ष्य पाने की कोशिश रहेगी.  कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे.  तेजी से काम करेंगे.  परिजनों से भेंट होगी.  अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं.  महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे.

मकर - करियर व्यवसाय में लाभ संवार पर बना रहेगा.  पेशेवरता पर फोकस बना रहेगा.  विविध मामले सकारात्मक रहेंगे.  लाभ पर फोकस बढ़ेगा.  उन्नति के अवसर बढ़ेंगे.  बड़े लक्ष्य पाने की कोशिश रहेगी.  कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे.  तेजी से काम करेंगे.  परिजनों से भेंट होगी.  अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं.  महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे.  शासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.  प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा.  कामकाज में सकारात्मकता बढ़ेगी.  नए विषयों में सहजता बनी रहेगी.  विभिन्न कार्य पक्ष में बनेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कामकाज अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा.  वाणिज्यिक अनुकूल का लाभ उठाएंगे.  करियर कारोबार में प्रभाव बढ़ा रहेगा.  प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे.  विभिन्न कार्यों को गति देंगे.  सकारात्मक सोच रखेंगे. 

धन संपत्ति- करियर व्यापार में उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे.  पद प्रतिष्ठा संवार पाएगा.  प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी.  सभी का साथ समर्थन हासिल होगा.  साख सम्मान में वृद्धि होगी.  अवसरों को भुनाएंगे. 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक उछाल बना रहेगा.  चर्चा संवाद में उत्साह से काम लेंगे.  आकर्षण अनुभव करेंगे.  पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे.  अपनों के साथ सुखद बांटेंगे.  आवश्यक सूचना साझा करेंगे.  मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे.  प्रेम प्रदर्शन में सहजता आएगी.  रिश्तों में मिठास बनाए रहेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान भव्य रहेगा.  स्वास्थ्य में सुधार आएगा.  व्यक्तित्व संवार पर रहेगा.  मनोबल बढ़ा रहेगा. वाणी व्यवहार में मिठास बनाए रखेंगे. 

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेशजी का पूजन वंदन करें.  हरी वस्तुएं दान दें.  ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  सक्रिय रहें. 

---- समाप्त ----
