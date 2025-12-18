आज 18 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: गुरुवार के दिन मेष राशि वाले सहजता से बढ़ेंगे आगे, जानें आज का खास उपाय

मेष - स्वास्थ्यगत विषयों के प्रति लापरवाही से बचें. सेहत के संबंध में सजगता बढ़ाएं. मौसमी सावधानियां बनाए रखें. संतुलित खानपान पर ध्यान दें. दबाव में कोई समझौता नहीं करें. घर परिवार के मामलों में सहज रहें. अपनों से सीख सलाह और मशविरा रखें. वाणी व्यवहार में सहजता बढ़ाएं. सबका सम्मान रखेंगे. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखेंगे. घर में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय पहल करने से बचें. व्यवस्था के नियमों को बनाए रखें. आवश्यक निर्देशों का उल्लंघन न करें. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. जल्दबाजी में नहीं आएं.

धन संपत्ति- खर्च पर अंकुश बनाए रखें. बजट बढ़ा हुआ रहेगा. वित्तीय लक्ष्य प्रभावित रह सकते हैं. सजगता व संवेदनशीलता से आगे बढ़ें. आकस्मिक परिणामों से बचने नियमितता बढ़ाएं. अपनों से सीख सलाह रखें.

मैत्री- निजी मामलों में विनम्रता से काम निकालें. अपरिचित लोगों से संपर्क संवाद में सजग रहें. अन्य की बातों में न आएं. संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ बनाए रहेंगे. रिश्तों में सहनशीलता से काम लेंगे. भावुकता में आने से बचें. प्रियजनों की अनदेखी न करें. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में सहज रहें. आवेश में नहीं आएं. उकसावे से बचें. संपर्क संवाद में धैर्य रखें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. धूर्त से दूरी बढ़ाएं.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : जगत्पिता श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुएं दान व प्रयोग करें. सतर्क रहें.

