Vastu Tips For Main Gate: घर के मुख्य द्वार की ये गलती रोक देती है धन-दौलत! जान लें मेट गेट से जुड़े खास नियम

Vastu Tips For Main Gate: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का मुख्य द्वार धन, सुख और सौभाग्य का प्रवेश मार्ग होता माना जाता है. अगर मेन गेट से जुड़ी ये छोटी-छोटी गलतियां हो जाएं, तो मां लक्ष्मी की कृपा रुक सकती है और घर में आर्थिक परेशानी बढ़ने लगती है.

मुख्य द्वार से जुड़े वास्तु टिप्स (Photo: Pixabay)

Vastu Tips For Main Gate: वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को खुशियों का द्वार कहा जाता है, यहीं से घर में संपन्नता और समृद्धि आती है. मुख्य द्वार से घर में रहने वाले लोगों का भाग्य भी निर्धारित होता है. मुख्य द्वार अगर ठीक ना हो तो घर में खुशियां नहीं आ सकती है. मुख्य द्वार को शुभ और उत्तम बनाए रखने के लिए कई वस्तुएं लगाई जाती हैं और अगर इन्हें सही तरीके से लगाया जाए तो खूब लाभ हो सकता है. लेकिन, मुख्य द्वार से जुड़ी कुछ गलतियां घर में दरिद्रता, गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा भी ला सकती है. आइए वास्तु शास्त्र के द्वा जानते हैं कि हमें घर के मेन गेट पर कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए. 

मुख्य द्वार की गलतियां

1. मुख्य द्वार को रखें साफ

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मुख्य द्वार के पास गंदगी, सीलन, कूड़ेदान वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये सभी चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है. ऐसी अशुभ स्थिति में घर में अनावश्यक खर्च बढ़ाती है और बचत पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, जहां साफ-सफाई नहीं होती है, वहां सुख-समृद्धि कभी नहीं टिकती है. बल्कि, रोग व परेशानियों का वास बढ़ जाता है. 

2. टूटा हुआ द्वार

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का मुख्य द्वार सिर्फ प्रवेश का रास्ता नहीं होता है. बल्कि, इसे ऊर्जा, धन और अवसरों का प्रमुख स्रोत भी माना गया है. अगर यह मुख्य द्वार टूटा हुआ, जंग लगा या आवाज करता हो तो इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होने लगती है. ऐसे द्वार को वास्तु शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह आर्थिक प्रगति और अच्छे अवसरों के आगमन में रुकावट पैदा कर सकता है.

3. न रखें जूते-चप्पल

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्यद्वार से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं. इसलिए, इसके सामने जूते-चप्पल नहीं फैलाने चाहिए. कहते हैं कि घर का प्रवेश द्वार खुला और अवरोध-रहित होना चाहिए, ताकि धन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे. रुकावटें होने पर आय और तरक्की दोनों प्रभावित हो सकती हैं. 

4. मुख्य गेट पर न रखें अंधेरा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मेन गेट के आसपास अंधेरा होना बहुत ही अशुभ माना जाता है. दरअसल, अंधकार नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है. यदि द्वार पर लगी लाइट कमजोर है या लंबे समय से खराब पड़ी है, तो यह आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकती है. इसलिए, प्रवेश द्वार पर पर्याप्त रोशनी का होना बेहद जरूरी माना गया है. 

5. मुख्य द्वार पर लगाएं ये चीजें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मुख्य द्वार के आसपास की दीवारें भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है. इन दीवारों पर फटे हुए तोरण, पुराने पोस्टर, टूटी हुई नेम प्लेट या गंदे दाग-धब्बे घर की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, मुख्य द्वार को हमेशा साफ और शुभ प्रतीकों से सजाना चाहिए. ताकि मां लक्ष्मी प्रसन्न रहें.

---- समाप्त ----
