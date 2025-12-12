scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Shastra: घर की इन 6 जगहों को ना रखें गंदा, लगता है वास्तु दोष, गरीबी नहीं छोड़ती पीछा

Vastu Upay: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद गंदगी, अव्यवस्था और धूल-मिट्टी न केवल देखने में खराब लगती है, बल्कि यह घर की ऊर्जा पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है. इसका सीधा असर घर के वातावरण, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक समृद्धि पर पड़ता है.

Advertisement
X
वास्तु शास्त्र में गंदगी को बताया गया है गरीबा का कारण(Photo: ITG)
वास्तु शास्त्र में गंदगी को बताया गया है गरीबा का कारण(Photo: ITG)

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी सदैव उस घर में निवास करती हैं जहां स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो. कहा जाता है कि जिस घर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहां सुख-समृद्धि, शांति और उन्नति बनी रहती है. इसके विपरीत, अगर घर के कुछ स्थान गंदे रहें, तो इससे न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि मानसिक तनाव, कलह और आर्थिक मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं. इसलिए वास्तु शास्त्र में घर की कुछ खास जगहों को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना बेहद बेहद जरूरी माना गया है. जानते हैं वे 6 महत्वपूर्ण स्थान, जिन्हें गंदा छोड़ देना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है

मुख्य प्रवेश द्वार 

मुख्य दरवाजा सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य स्त्रोत भी होता है. यहीं से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. अगर यह स्थान गंदा हो, जूते-चप्पलों से भरा हो या अव्यवस्थित हो, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ता है.

सम्बंधित ख़बरें

Maa Lakshmi
बार-बार मिल रहे हैं ऐसे संकेत? समझ लें मां लक्ष्मी हैं आपसे नाराज 
Vastu Tips
फ्रिज के ऊपर भूलकर भी न रखें ये चीजें, वरना खत्म हो जाएगी घर की शुभता 
Welcome लिखा डोरमेट बिछाते हैं तो रखें ध्यान
Welcome लिखा डोरमैट बिगाड़ सकता है भाग्य! जाने लें वास्तु के ये नियम  
Vastu Tips
वास्तु दोष करना है दूर! रोजाना करें ये खास उपाय, बनी रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा 
Vastu Tips
घर की इस दिशा में रख दें ये एक चीज, प्रसन्न होंगी लक्ष्मी, खिंची आएगी धन-दौलत 

रसोईघर 

रसोई घर की सेहत और समृद्धि का केंद्र माना जाता है. यहां गंदगी रहना अग्नि तत्व को कमजोर करता है. इससे आर्थिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं. चूल्हा, बर्तन और स्लैब हमेशा साफ रखने की सलाह दी जाती है.

पूजा स्थल

पूजा का स्थान घर की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है. यहां गंदगी रहना अत्यंत अशुभ माना जाता है. धूल, जाले या अव्यवस्था सकारात्मक ऊर्जा को बाधित करते हैं और मन में अशांति पैदा कर सकते हैं.

बाथरूम और टॉयलेट

इन जगहों में गंदगी जमना नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण माना जाता है. वास्तु के अनुसार गंदे बाथरूम से स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. इसलिए इन्हें रोजाना साफ रखना जरूरी है.

Advertisement

घर का उत्तर-पूर्व दिशा का कोना 

इसे वास्तु में सबसे शुभ दिशा माना गया है. यहां गंदगी, अनावश्यक सामान या अव्यवस्था जमा होने से घर की पूरी सकारात्मक ऊर्जा पर असर पड़ता है. इस दिशा को हमेशा हल्का, साफ और खुला रखना अत्यंत शुभ माना जाता है.

बेडरूम

दिनभर की थकान के बाद सुकून देने वाली जगह बेडरूम है, इसलिए इसका साफ-सुथरा होना जरूरी है. बिस्तर ठीक तरह से लगा हो, कपड़े सही जगह रखें और बिस्तर के नीचे कबाड़ बिल्कुल न रखें. अव्यवस्था बेडरूम की शांति और सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement