Tulsi Upay: 2026 के पहले दिन मुख्य द्वार से बांध दें ये एक चीज, सालभर नहीं होगी धन की कमी

Tulsi Upay 2026: नया वर्ष 2026 शुरू होने वाला है. और नववर्ष की शुभ वेला पर लोग घर में तरह-तरह के उपाय करते हैं. ताकि घर की सुख-संपन्नता को बढ़ाया जा सके. यदि आप भी नए वर्ष में अपने घर को बुरी नजर से बचाना चाहते हैं और उसमें मां लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो तुलसी से जुड़ा एक दिव्य उपाय नए साल पर जरूर कर लें. हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है. कहते हैं कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है. इसलिए इसके कुछ दिव्य उपाय देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए उत्तम माने जाते हैं.

यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूख रहा है और उभरना बंद हो चुका है तो नए साल में उसकी जड़ से एक सरल उपाय कर लें. यह उपाय घर में सुख-शांति बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाने का काम करता है.

मुख्य द्वार बांध दें तुलसी की जड़

ज्योतिषविदों के मुताबिक, घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी की जड़ बांधने से माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन व सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है. जिस दरवाजे की चौखट से तुलसी की जड़ बंधी होती है, उस घर को कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगती है. वहां अन्न-धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं.

तुलसी की जड़ बांधने का तरीका

आप किसी भी शुभ अवसर या नए साल के मौके पर ये उपाय कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले सूखी तुलसी की एक जड़ लें. उसे लाल कपड़ा में थोड़े चावल (अक्षत) और सिक्के से बांध दें. इसे बांधने के लिए लाल रंग के कलावे का ही प्रयोग करें. अब इस पोटली को मां लक्ष्मी के समक्ष रखें और देवी की विधिवत पूजा करें. मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में सदा उनकी कृपा बनी रहे. धनधान्य की आवक बढ़े और कभी किसी बाहरी व्यक्ति की बुरी नजर आपकी खुशियों पर न पड़े.

इसके बाद इस पोटली को घर के मुख्य दरवाजे के दाईं तरफ ऊपर इस तरह बांधें कि वो बाहर से स्पष्ट दिखाई दे. आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. नई खुशियों की दस्तक होगी. और कभी किसी की बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा.

