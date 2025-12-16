scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tulsi Shubh Sanket: तुलसी पर ओस की बूंदें और सुंगध... नए साल पर बेहद शुभ हैं ये संकेत

Tulsi Shubh Sanket: तुलसी के पौधे से मिलने वाले कुछ संकेत बेहद शुभ होते हैं. अगर आपके घर में तुलसी है और नए साल के मौके पर तुलसी की पत्तियों पर सुबह-सुबह ओस की बूंदे पड़ी मिले तो समझ लीजिए की कुछ चमत्कार हो सकता है.

Advertisement
X
तुलसी के शुभ संकेत. (Photo: Pixabay)
तुलसी के शुभ संकेत. (Photo: Pixabay)

Tulsi Subh Sanket: हिंदू धर्म में तुलसी माता को विष्णु प्रिय और लक्ष्मी का रूप माना जाता है. यह केवल एक पौधा नहीं बल्कि घर की देवी के रूप में पूजनीय है. ऐसी मान्यता है कि तुलसी के आसपास रहने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी को घर में रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. इसके साथ ही तुलसी की पूजा और उससे जुड़े मंत्र मानसिक शक्ति, ध्यान क्षमता और मनोबल बढ़ाने में मददगार होते हैं. 

रोज तुलसी की देखभाल करने से उसके स्वरूप और स्थिति के आधार पर कई संकेत मिलते हैं. ये संकेत कभी शुभ और कभी अशुभ भी हो सकते हैं. इन संकेतों को समझकर हम घर और परिवार की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं. 

हरी-भरी और चमकदार पत्तियां
अगर तुलसी की पत्तियां गहरी हरी और चमकदार हों, तो यह मां लक्ष्मी की प्रसन्नता का संकेत है और घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

adhikmaas 2026
12 नहीं 13 महीने का होगा नववर्ष 2083! जानें क्या है इसके पीछे का विशेष कारण 
kharmas 2025
खरमास कल से शुरू, अगले 30 दिन भूलकर भी न करें ये 6 गलतियां 
प्रेमानंद महाराज ने बताया तुलसी पूजा के नियम
एकादशी पर तुलसी तोड़ना शुभ या अशुभ? प्रेमानंद महाराज ने दूर किया संदेह  
Jagannath Temple
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर पक्षियों का झुंड, क्या अशुभ घटना का है संकेत? VIDEO 
Mokshada Ekadashi 2025
आज है सफला एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और व्रत पारण समय 

सुबह की ओस की बूंदें
यदि सुबह के समय तुलसी पर ओस की बूंदें टपक रही हों, तो यह लक्ष्मी जी का आगमन माना जाता है. इसे घर में खुशियों और सौभाग्य के आने की निशानी माना जाता है. इस अवसर पर हल्का जल चढ़ाना और तुलसी की पूजा करना विशेष रूप से शुभ होता है.

नई कोंपलें और फूल
तुलसी में नई कोंपलें या छोटे फूल निकलना घर में शुभ समाचार और खुशखबरी का संकेत है

Advertisement

सुगंध का फैलना
शाम के समय अगर तुलसी से तेज और मीठी खुशबू आने लगे, तो यह केवल सकारात्मक ऊर्जा का ही नहीं, बल्कि घर में देवता और पितरों की प्रसन्नता का भी संकेत माना जाता है.  घर में सुख-शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए इस समय तुलसी की पूजा करना और उसकी देखभाल करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है.  यह संकेत बताता है कि घर में समृद्धि, खुशहाली और सौभाग्य आने वाला है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement