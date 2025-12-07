scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Rashi Parivartan 2025: सूर्य का धनु राशि में गोचर, इन 5 राशि वालों को बना सकता है अमीर

Surya Rashi Parivartan 2025: सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करने वाले हैं. ज्योतिषियों का कहना है साल का यह आखिरी सूर्य गोचर पांच राशि के जातकों को करियर, कारोबार और आर्थिक मोर्चे पर जमकर लाभ दे सकता है.

Advertisement
X
Surya Rashi Parivartan 2025: सूर्य का धनु राशि में गोचर 5 राशि वालों को बना सकता है मालामाल
Surya Rashi Parivartan 2025: सूर्य का धनु राशि में गोचर 5 राशि वालों को बना सकता है मालामाल

Surya Rashi Parivartan 2025: सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करने वाले हैं. धनु राशि में सूर्य देव के रथ की गति मानव जीवन को कई तरह से प्रभावित करेगी. ज्योतिषियों का कहना है कि साल का यह आखिरी गोचर पांच राशि के जातकों की किस्मत चमका सकता है. इन राशियों को करियर, कारोबार, धन और स्वास्थ्य के मोर्चे पर बिना प्रयत्न के लाभ मिल सकता है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

मेष- यह समय आर्थिक मोर्चे पर उन्नति देने वाला साबित होगा. धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं. कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं. यदि आप लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी को बेचने का प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है. भाई-बहनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए आपको कुछ प्रयास जरूर करने होंगे.

सिंह- धन लाभ के योग बनेंगे. व्यवसायिक लाभ होने के योग बन सकते हैं. कार्यक्षेत्र में भी आपको एक टीम के सदस्य की तरह काम करना ही लाभदायक रहेगा. केवल अपने बारे में सोचेंगे तो स्थितियां बदल सकती हैं. आपसी संबंध सुधरेंगे. सामाजिक तौर पर यह समय आपके परिवार को उन्नति दिलाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

Surya Shani Yuti 2026
सूर्य-शनि की युति, 4 जनवरी 2026 से शुरू होगा इन 3 राशियों का 'स्वर्णिम काल' 
surya mangal yuti 2026
शनि की राशि में सूर्य-मंगल की युति, नए साल में इन 3 राशियों की बढ़ेगी कमाई 
Surya Rashi Parivartan
सूर्य का मंगल की राशि में प्रवेश, कुंभ सहित इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम शुरू 
Surya Nakshatra Parivartan 2025
शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, 2 हफ्ते इन 3 राशियों को हो सकती है धनहानि 
Sun-Yama Yoga will open new paths in life for Leo people.
उत्पन्ना एकादशी के बाद सूर्य गोचर, त्रिग्रही योग इन 4 राशियों के लाएगा अच्छे दिन 

तुला- यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान अच्छी उन्नति होने के प्रबल योग बनेंगे. आपकी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी. कार्यक्षेत्र में मित्रों का सहयोग मिल सकता है. मेहनती लोगों को शुभ समाचार मिलते रहेंगे. दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी.

Advertisement

धनु- व्यवसाय में उन्नति के योग बनते दिख रहे हैं. आय के नए स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं. खर्चों में कमी आएगी. कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. हालांकि आपको रोग-बीमारियों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है. आपको हर कार्यों में उनका समर्थन मिलेगा.

मकर- कार्यक्षेत्र में आपके काम की जमकर सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध सुधरेंगे. हालांकि खर्चों में बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है. बैंक-बैलेंस को अच्छे से मेंटेन करने का प्रयास करें. बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे और किसी अच्छी योजना में निवेश कर सकते हैं.

 

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement