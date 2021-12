Surya Grahan 2021 Today: लग गया साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, पढ़ें लाइव अपडेट

Surya Grahan/Solar Eclipse (04 December 2021) updates: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण अब से कुछ ही देर में लगने वाला है. खगोलविदों की मानें तो ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन लोग यूट्यूब और nasa.gov/live पर इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकेंगे. नासा के मुताबिक, अंटार्कटिका के क्षेत्रों से इस सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा. जिन जगहों पर पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा, वहां आंशिक सूर्य ग्रहण दिख सकता है. आंशिक सूर्य ग्रहण उस वक्त होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा बिल्कुल सटीक लाइन में नहीं आता है.

01.40 PM: सूर्य ग्रहण लगे करीब ढाई घंटे बीत चुके हैं और अंटार्कटिका में सूर्य का लगभग 99 फीसद हिस्सा चंद्रमा की छाया से ढक गया है. इसी खगोलीय घटना को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है.

01.08 PM: सूर्य ग्रहण को लगे दो घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया है और अंटार्कटिका में सूर्य का लगभग आधा हिस्सा चंद्रमा से ढक चुका है.

12.55 PM: सूर्य ग्रहण लगे करीब दो घंटे हो चुके हैं. इस बीच अंटार्कटिका की चमकती धूप ग्रहण की छाया में छिप गई है. सोशल मीडिया पर सामने आ रही तस्वीरें में यहां का नजारा साफ देखा जा सकता है.

12.00 PM: अंटार्कटिका के कई क्षेत्रों में अक्टूबर से अप्रैल के बीच दिन बड़े हो जाते हैं, लेकिन इस ग्रहणकाल के दौरान यहां 2 मिनट के लिए अंधेरा छा जाएगा.

11.21 AM: यह सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका समेत दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में लग रहा है. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दे सकता है.

10.59 AM: साल 2021 का आखिरी और एकमात्र पूर्ण सूर्य ग्रहण लग गया है. करीब 4 घंटे तक सूर्य पर ग्रहण लगा रहेगा.

10.07 AM: टेलिस्‍कोप की मदद से देखने से ये सूर्य ग्रहण बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा. इसे आप www.virtualtelescope.eu पर वर्चुअल टेलिस्‍कोप की मदद से देख सकते हैं. इसके अलावा आप इसे यूट्यूब चैनल CosmoSapiens, Slooh पर लाइव भी देख सकते हैं.

9.30 AM: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण अब से कुछ ही देर में लगने वाला है. भारतीय समयनुसार ये सूर्य ग्रहण सुबह 10 बजकर 59 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 07 मिनट तक रहेगा.

09.01 AM: नासा के ऑफिशियल स्ट्रीम पर लाइव देख सकेंगे साल 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण

Are you in Antarctica? It's cool if you're not. You can still enjoy the only total #SolarEclipse of 2021 on Dec. 4. Watch it LIVE: https://t.co/HH1sEaccXd



• Broadcast starts at 1:30am ET (06:30 UTC)

• Totality occurs at 2:44am ET (07:44 UTC)



📸: @NASAHQPhoto