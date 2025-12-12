Surya Gochar 2026: जनवरी 2026 में 2 बार सूर्य बदलेंगे अपनी चाल, इन 3 राशियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

Surya Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा और पिता माना जाता है. पंचांग के अनुसार, जनवरी 2026 में सूर्यदेव 2 बार गोचर करेंगे. सबसे पहले सूर्य 11 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो इनका खुद का नक्षत्र है और दूसरी तरफ सूर्य शनि की स्वामित्व वाली राशि मकर में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषियों के अनुसार, साल 2026 की शुरुआत में सूर्य के इस गोचर से कई राशियों की किस्मत चमक सकती है और आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है. आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में.

मेष

जनवरी में सूर्य का गोचर मेष राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में नई दिशा प्रदान करेगा. करियर से जुड़ी रणनीतियों को बदलने का निर्णय ले सकते हैं, जिससे आगे बड़ा फायदा मिलेगा. ऑफिस में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी. जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, जो कि लाभदायक साबित होगा. जो लोग बिजनेस करते हैं, उनको किसी उच्च अधिकारी की मदद मिलने के योग बन रहे हैं. निजी जीवन में आपका आत्मविश्वास इतना प्रबल रहेगा कि आप पुराने विवादों को भी सहज ढंग से सुलझा लेंगे.

सिंह

जनवरी 2026 में सूर्य की दोहरी चाल धन के क्षेत्र में स्थिरता लाएगी. आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं और पैसा मिलने के संकेत भी बन रहे हैं. उधार दिया हुआ पैसा वापिस मिल सकता है. परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा. कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. आपके खर्चे नियंत्रण में आएंगे. वित्तीय अनुशासन बढ़ाएगा. जो लोग नौकरी बदलना या साइड इनकम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह महीना फायदेमंद रहेगा.

धनु

सिंह वालों के लिए यह महीना प्रभावशाली साबित हो सकता है. आपके व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा. पुराने कार्यों में अड़चनें खत्म होंगी. यह गोचर पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज को चमकाएगा. जिन लोगों को प्रमोशन या किसी नई जिम्मेदारी का इंतजार है, उन्हें अच्छे संकेत मिलेंगे. मीडिया, राजनीति, प्रशासन या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह अवधि खासतौर पर लाभकारी रहेगी. विदेश से जुड़े कामों में भी सफलता के बड़े योग बन रहे हैं.

