Shukraditya Rajyog 2025: साल के अंत में बनेगा शुक्रादित्य राजयोग, इन राशियों को साल 2026 तक होगा लाभ

Shukraditya Rajyog: ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है या किसी राशि में पहले से ही विराजमान होता है तो उससे किसी खास योग या युति निर्माण जरूर होता है. इस तरह का दुर्लभ संयोग दिसंबर के इस महीने में बनने जा रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 16 दिसंबर को सूर्य का धनु राशि में गोचर होगा और 20 दिसंबर को शुक्र भी इसी राशि में प्रवेश कर जाएंगे. ऐसे में शुक्र-सूर्य की युति धनु राशि में होगी जिससे शुक्रादित्य योग बनेगा.

सूर्य धनु राशि में 14 जनवरी 2026 तक रहेंगे और उसके बाद मकर राशि में चले जाएंगे. जिसके कारण यह शुभ योग शुक्रादित्य योग का निर्माण नए साल 2026 में भी होगा. तो आइए जानते हैं कि शुक्रादित्य राजयोग से किन राशियों को फायदा हो सकता है.

मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए यह योग मन की उलझनों का समाधान और जीवन में स्थिरता लाने वाला साबित हो सकता है. पुराना तनाव कम होगा. निवेश भविष्य में लाभ देने वाला हो सकता है. पारिवारिक मसले सुलझेंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें नए अवसर दिखाई दे सकते हैं. लेकिन, अंतिम निर्णय सोच-समझकर ही लेना समझदारी होगा.

सिंह

शुक्रादित्य योग सिंह राशि वालों के लिए नई उम्मीदों का दरवाजा खुल सकता है. करियर में अधूरे काम पूरे होंगे. कोई बड़ा व्यक्ति आपकी क्षमताओं को पहचान सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर हो सकती है, लेकिन खर्च भी साथ में बढ़ेंगे. प्रेम और विवाह संबंधों में कोई महत्वपूर्ण फैसला सामने आ सकता है, छात्रों के लिए यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू का है जिसमें लाभ होगा.

तुला

तुला राशि वालों के लिए शुक्रादित्य योग बहुत सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापार में नए साझेदार या ग्राहक मिल सकते हैं, जबकि नौकरियों में पद-प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं. आर्थिक रूप से अचानक लाभ, रुके हुए पेमेंट मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. किसी बड़े व्यक्ति की मदद से आपका काम आगे बढ़ सकता है. रिश्तों में आकर्षण और मधुरता बढ़ेगी.

