Shukra Budh Yuti 2026: नया साल शुरू होने से पहले 3 राशियों में धन योग, कुंभ सहित इनका बढ़ेगा बैंक-बैलेंस

Budh Shukra Yuti 2025: नया साल 2026 शुरू होने से पहले ही कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. ज्योतिष गणना के अनुसार, 29 दिसंबर को बुध देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी तक इसी राशि में रहेंगे. जबकि 20 दिसंबर से 13 जनवरी तक शुक्र भी इसी राशि में रहने वाले हैं. धनु राशि गुरु बृहस्पति की राशि मानी जाती है. यानी गुरु की राशि में बुध-शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएगी. यह युति 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक रहेगी.

कन्या राशि

शुक्र-बुध की युति से बना लक्ष्मी नारायण राजयोग कन्या राशि वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा. आपके भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. नया वाहन या संपत्ति खरीदने का अवसर मिल सकता है. कीमती चीजों पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन धनधान्य में किसी तरह की कमी महसूस नहीं होगी. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की भी संभावनाएं हैं. माता और ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे.

धनु राशि

लक्ष्मी नारायण राजयोग धनु राशि के जातकों के लिए सुखद समाचार और सकारात्मकता का स्रोत बनेगा. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. व्यापार में अच्छा मुनाफा हो सकता है. व्यवसाय का प्रचार-प्रसार होगा. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं. जीवन में किसी खास शख्स की एंट्री संभव है. खान-पान का विशेष धअयान रखेंगे. स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है.

कुंभ राशि

बुध-शुक्र की ऊर्जा और लक्ष्मी नारायण राजयोग कुंभ राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. 2026 की शुरुआत में आपकी आय में वृद्धि होगी. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कमाई के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं और निवेश से अच्छे लाभ की संभावना है. देश-विदेश में यात्रा के योग भी बनते दिख रहे हैं. शॉर्टकट तरीकों से धन कमाने के तरीके खोजेंगे. दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे. इस दौरान आप किसी ऐसे शख्स के संपर्क में भी आ सकते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा.

