Shatank Yog 2025: 13 दिसंबर को शनि-शुक्र बनाएंगे शतांक योग, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Shatank Yog 2025: कर्मफलदाता शनि इस समय मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. दरअसल, वैदिक ज्योतिष में शनि का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है. शनि हर जातक को कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं, ऐसे में कई राशियों पर शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या भी शुरू हो जाती है. 13 दिसंबर यानी कल शनि वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ मिलकर शतांक योग का निर्माण करेंगे.

द्रिक पंचांग के अनुसार, 13 दिसंबर यानी कल सुबह 6 बजकर 41 मिनट पर शनि शुक्र एक दूसरे से 100 डिग्री पर बैठे होंगे, जिससे शतांक योग का निर्माण होगा. शनि शुक्र द्वारा शतांक योग बनने से कई राशियों को फायदा होने जा रहा है. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

सिंह

शतांक योग सिंह राशि के लिए तेज परिणाम देने वाला रहेगा. ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस मजबूत दिखेगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर भरोसा बढ़ाएंगे. किसी पुराने प्रोजेक्ट से अचानक फायदा हो सकता है. जिन लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ है, उसकी वापसी की पूरी संभावना बनेगी. व्यापार करने वालों को नए ग्राहक और बेहतर डील मिलने की संभावना है. आत्मविश्वास बढ़ेगा. नए काम शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी.

कन्या

इस योग का सबसे बड़ा लाभ कन्या राशि को भावनात्मक और पारिवारिक स्तर पर मिलेगा. घर के सदस्यों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. किसी गलतफहमी का समाधान हो सकता है. नया वाहन के खरीदने के योग बन रहा है. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में राहत भरी स्थिति मिलेगी. तनाव कम होगा. काम सुगमता से आगे बढ़ेगा. स्वास्थ्य में सुधार के भी अच्छे संकेत हैं.

तुला

तुला राशि वालों के लिए यह योग तेजी से प्रगति देने वाला है. करियर में नए अवसर खुद आकर दरवाजा खटखटाएंगे. आप अपनी समझदारी और तर्कशक्ति से किसी महत्वपूर्ण स्थिति को संभालेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. छात्रों के लिए यह दिन बेहद अनुकूल है. छात्रों को सफलता मिल सकती है. धन लाभ के मौके छोटे होंगे लेकिन लगातार मिलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी.

