Shani Margi 2026: शनि 7 महीने चलेंगे सीधी चाल, 2026 में इन 4 राशि वालों को बनाएंगे अमीर

Shani Gochar 2026: नए साल 2026 को शनि की चाल के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसी साल 28 नवंबर को शनि देव मार्गी हुए थे और अब शनि 26 जुलाई 2026 तक मार्गी अवस्था में ही रहने वाले हैं. यानी 2026 के पहले सात महीनों में शनि की चाल सीधी ही रहने वाली है. ज्योतिषविदों ने मार्गी शनि को चार राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ बताया है. ज्योतिषविदों की मानें तो इन राशि के जातकों को करियर में तरक्की और आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त धन लाभ प्राप्त हो सकती है. आइए जानते हैं कि ये लकी राशियां कौन सी हैं.

और पढ़ें

वृषभ राशि

शनि की सीधी चाल आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगी. आप सालों से जो काम करने के बारे में सोच रहे हैं, उसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं. लक्ष्य को पाने के लिए यह अवधि आपके बहुत अनुकूल लग रही है. नौकरी में तरक्की के संकेत हैं, वहीं व्यापार से लाभ हो सकता है. आमदनी में वृद्धि होने की संभावना है.

कन्या राशि

मार्गी शनि आपके धनधान्य में अनायास वृद्धि करेगा. धन कमाने के मामले में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. ठप व्यापार चल पड़ेंगे. कारोबार में किसी नई डील से फायदा होने के आसार हैं. रोजगार में बरकत होगी. सामाजिक दायरा और मान-सम्मान बढ़ेगा. पसंदीदा या नई नौकरी मिलने के योग भी हैं.

तुला राशि

तुला राशि वालों को भी मार्गी शनि भाग्यवान बनाने वाला है. खर्चों में कमी आएगी और धन की बचत होगी. कार्यस्थल पर ऊंचा पद मिलेगा और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. प्रतिस्पर्धियों की तुलना में आपका प्रदर्शन सबसे उत्तम रहने वाला है. इस समय परिवार की जरूरतों और सुख-सुविधाओं पर ध्यान देना उचित रहेगा.

Advertisement

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए भी 2026 का पूर्वार्ध यानी साल के पहले छह महीने बेहद शुभ साबित हो सकते हैं. कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और सहकर्मियों का भरपूर साथ मिलेगा. आय में बढ़ोतरी होगी और धन की बचत करने में भी सफल रहेंगे. चोट-दुर्घटनाओं से आपका बचाव होगा. दुश्मनों पर हावी रहेंगे. अपने क्रिएटिव स्किल और उच्च कोटि के व्यवहार से लोगों का दिन जीतने में कामयाब रहेंगे.

---- समाप्त ----