Shani Ketu Rashifal 2026: ये हो सकती है 2026 की सबसे अनलकी राशि, बैंक-अकाउंट को सेंध लगाएंगे शनि-केतु

Shani Ketu Rashifal 2026: नया साल 2026 सिंह राशि के जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. इस वर्ष तुला राशि पर शनि की ढैय्या जारी रहेगी. साथ ही, यहां कुते भी विराजमान रहेगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि शनि और केतु मिलकर सिंह राशि वालों की मुश्किल बढ़ाएंगे.

2026 में सिंह राशि पर शनि की ढैय्या और केतु का प्रभाव रहेगा. (Photo: Getty Images)
Shani Ketu Rashifal 2026: नया साल 2026 शुरू होने वाला है. इस नए वर्ष में हर किसी के लिए कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम छिपे हुए हैं, जो ग्रह-नक्षत्रों की चाल के हिसाब से तय होते हैं. अगर हम बात करें सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि की तो नया साल 2026 इसके जातकों के लिए बेहद कष्टकारी हो सकता है. इस राशि के जातकों को 2026 में आर्थिक, करियर और स्वास्थ्य के मामले में बहुत सावधानी से काम लेना होगा. ज्योतिषविदों की चेतावनी है कि 2026 में सिंह राशि वालों की छोटी से भूल बड़े संकट को जन्म दे सकती है.

नए साल 2026 में सिंह राशि पर शनि की ढैय्या का प्रभाव बना रहेगा. इस वर्ष भी शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे सिंह राशि पर शनि की ढैय्या जारी रहेगी. दूसरा, सिंह राशि में केतु की उपस्थिति भी आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगी. साल के आखिर में 4 दिसंबर को केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेगा. लेकिन जनवरी से दिसंबर की शुरुआत तक सिंह राशि में ही रहेगा. शनि-केतु का ये दुर्लभ संयोग सिंह राशि वालों को कई तरह के नुकसान दे सकता है.

नौकरी-कारोबार पर असर
सिंह राशि के जातकों को नौकरी-कारोबार के मोर्चे पर बड़े नुकसान हो सकते हैं. आपकी नौकरी पर संकट मंडराएगा. नया रोजगार मिलने में दिक्कतें आएंगी. जिन लोगों की फैक्ट्री, दुकानें अब तक ठीक चल रही थीं, उन्हें झटका लग सकता है. बुलेट की रफ्तार से दौड़ रहे आपके व्यापार को अचानक ब्रेक लग सकता है.

निवेश-उधार की समस्या
सिंह राशि वालों को आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत सावधानी से काम लेना होगा. खासतौर से निवेश के मामलों में भाग्य आपका कम साथ देगा. प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में पैसा निवेश करने से पहले शुभचिंतकों की राय जरूर लें. आपका कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त आपके साथ फ्रॉड कर सकता है. इस वर्ष उधार दिया पैसा बड़ी मुश्किल से आपके हाथ आएगा. आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई कोई एक झटके में साफ कर सकता है.

रिश्ते होंगे प्रभावित 
रिश्तों के लिहाज से भी यह नया वर्ष आपके लिए उत्तम नहीं दिख रहा है. पति-पत्नी के बीच अनबन होगी. गृह क्लेश के चलते मानसिक तनाव हो सकता है. पिता-पुत्र के संबंधों पर बुरा असर होगा. पैतृक संपत्ति में आपकी हिस्सेदारी घट सकती है, जिसके कारण एक बड़ा पारिवारिक कलह छिड़ सकता है. संतान की उन्नति और सुरक्षा भी आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है.

---- समाप्त ----
