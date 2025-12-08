scorecardresearch
 
Shani Gochar 2026: शनि हो चुके हैं मार्गी, साल 2026 में इन राशियों पर बना रहेगा शनिदेव का आशीर्वाद

Shani Gochar 2026: शनि की महत्वपूर्ण चाल के चलते साल 2026 कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है. इन राशियों के जीवन में अच्छे दिनों का आगमन होगा और इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी.

शनि गोचर 2026 राशिफल (Photo: ITG)
शनि गोचर 2026 राशिफल (Photo: ITG)

Shani Gochar 2026: हिंदू धर्म में शनिदेव को बहुत ही पूजनीय माना जाता है. लेकिन, इनको न्यायप्रिय और कर्मफलदाता शनि के नाम से भी जाना जाता है. दरअसल, हर व्यक्ति को शनि कर्मों के हिसाब से ही फल प्रदान करते हैं. अगर किसी की कुंडली में शनि मजबूत है तो उसे शनि शुभ फल प्रदान करेंगे और किसी की कुंडली में शनि कमजोर है तो उस जातक शनि की टेढ़ी नजर रहेगी. 

हिंदू पंचांग के अनुसार, 28 नवंबर यानी नवंबर में अंत में शनि मीन राशि में मार्गी हुए थे और इसी राशि में मार्गी होते हुए 20 जनवरी 2026 को शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. इसके बाद शनि 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में ही वक्री यानी उल्टी चाल चलेंगे. 11 दिसंबर 2026 को शनि मीन राशि में फिर से मार्गी हो जाएंगे. ज्योतिषियों के अनुसार, साल 2026 में शनि की यह स्थिति कई राशियों के लिए लकी मानी जा रही है. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में जिनको साल 2026 में फायदा होगा. 

मेष

साल 2026 की शुरुआत मेष राशि वालों काफी ज्यादा लाभान्वित रहेगी. सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. बिजनेस में तगड़ा लाभ होता दिखाई देगा. ऑफिस में सीनियर्स और सहकर्मियों का साथ भी प्राप्त होगा. मीडिया और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को फायदा होगा. विवाह तय होने के भी योग बन रहे हैं. कुल मिलाकर साल 2026 मेष राशि वालों के लिए अच्छा साबित होगा. हालांकि, मेष राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है. लेकिन, इस राशि के जातक हर शनिवार शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करेंगे तो इन्हें फायदा होगा.

Advertisement

धनु

शनिदेव की कृपा से साल 2026 धनु राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा माना जा रहा है. कोई बड़ी व्यापार की डील निकाल पाएंगे. नए लोगों से मुलाकात होगी. इस साल जो भी काम करेंगे उसका परिणाम लाभकारी मिलेगा. विदेश यात्रा का भी संयोग बन सकता है. लाइफ पाटर्नर के साथ रिश्ता मजबूत होगा. हालांकि, धनु राशि वालों को शनि ढैय्या चल रही है. लेकिन, अगर हर शनिवार को शनिदेव के नाम का दान किया जाए, तो ढैय्या का असर कम हो जाएगा. 

मीन

28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में ही मार्गी हुए है. लेकिन, इनकी कृपा से मीन राशि वालों के लिए साल 2026 भी काफी लकी माना जा रहा है. छात्रों के लिए यह वक्त बहुत ही शुभ रहेगा. प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे. परिवार के साथ बढ़िया समय बिताएंगे जिससे मन की ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी. समाज में मान सम्मान मिलेगा. वैसे तो इस समय मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. लेकिन, अगर शनिदेव की पूजा करेंगे तो उनका आशीर्वाद बना रहेगा.

---- समाप्त ----
