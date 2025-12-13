scorecardresearch
 
Shani Ki Dhaiya 2026: अगला साल रहेगा कष्टों से भरा! शनि की ढैय्या इन 2 राशियों को करेगी परेशान

Shani Ki Dhaiya 2026: साल 2026 में भी सिंह और धनु राशि वालों पर शनि की ढैय्या जारी रहेगी. शनि की ढैय्या के प्रभाव से इन राशियों की आर्थिक स्थिति और सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

साल 2026 में शनि की ढैय्या करेगी इन राशियों को प्रभावित (Photo: NASA)
Shani Ki Dhaiya 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्यायाधीश और कर्मफलदाता के नाम से जाना जाता है. इस समय शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मेष, कुंभ और मीन राशि में साढ़ेसाती चल रही है. साल 2026 में शनि दोबारा मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और उसी के साथ 2 राशियों पर शनि की ढैय्या भी जारी रहेगी. दरअसल, साल 2026 में शनि की ढैय्या सिंह और धनु पर रहेगी. शनि की ढैय्या के कारण इन 2 राशियों को अगले साल कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, अगले वर्ष शनि वक्री होंगे, मार्गी भी होंगे, उदयवान भी रहेंगे, जिसके कारण यह साल उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. 

सिंह

साल 2026 में शनि की ढैय्या सिंह राशि वालों के लिए कुछ मिलेजुले परिणाम लेकर आएगी. शनि धीरे-धीरे कामों में स्थिरता लाएगा. चलिए अब जानते हैं शनि की ढैय्या सिंह राशि वालों के किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी.

करियर- नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और काम का दबाव भी पहले से ज्यादा महसूस होगा. प्रमोशन या ट्रांसफर मिलने में देरी का सामना करना पड़ सकता है. लगातार कोशिश करते रहने पर साल के मध्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पुराने प्रोजेक्ट में अटके काम आगे बढ़ेंगे.

आर्थिक स्थिति- पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी की जरूरत होगी. अनचाहे खर्च बढ़ेंगे, लेकिन कमाई में भी सुधार आएगा. उधार देने या बड़े निवेश से बचना बेहतर होगा.

रिश्ते- शनि की टेढ़ी नजर से रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं. परिवार में किसी सदस्य की सेहत पर खर्चा हो सकता है.

स्वास्थ्य- मानसिक तनाव बढ़ सकता है. नींद, सिरदर्द या थकान जैसी छोटी-मोटी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. दिनचर्या और खान-पान को संतुलित रखना जरूरी होगा.

धनु

धनु राशि के लिए शनि की ढैय्या 2026 में कई बड़े बदलाव लेकर आएगी. यह समय आपको जिम्मेदारियां निभाने, फैसलों पर टिके रहने और जीवन को नए ढंग से देखने की सीख देगा. शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है, लेकिन शनि आपके भीतर मजबूत आत्मविश्वास जागृत करेगा.

करियर- कामकाज में अनुशासन लाना होगा. ऑफिस में धैर्य और व्यवहार ही आपकी पहचान बनाएगा. 2026 में कोई बड़ा मौका मिलेगा, जिसके लिए जिम्मेदारी से काम करना होगा. नौकरी बदलने का विचार आए तो सोच-समझकर कदम उठाएं.

आर्थिक स्थिति- आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव रहेगा. सोच-समझकर धन खर्च करना होगा. सबसे ज्यादा बचत पर ध्यान देना होगा. किसी पुराने लेन-देन से राहत मिल सकती है, लेकिन खर्चो पर नियंत्रण जरूरी होगा.

रिश्ते- परिवार में आपकी भूमिका बढ़ेगी. किसी सदस्य को आपकी मदद और भावनात्मक साथ की जरूरत पड़ेगी. प्रेम संबंधों में थोड़ी कड़वाहट हो सकती है, इसलिए बातों को शांत तरीके से समझाना बेहतर होगा.

स्वास्थ्य- हड्डियों, घुटनों या कमर से संबंधित समस्या उभर सकती है. शनि का प्रभाव शरीर में थकान बढ़ा सकता है. इसलिए साल 2026 में सेहत का अच्छे से ख्याल रखें.

