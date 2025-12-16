scorecardresearch
 
Samsaptak Yog 2025: 20 दिसंबर को गुरु बनाएंगे समसप्तक राजयोग, वर्ष 2026 में भी ये राशियां रहेंगी मालामाल

Samsaptak Yog 2025: 20 दिसंबर को गुरु-शुक्र की युति से मिथुन राशि में समसप्तक राजयोग का निर्माण होगा. ज्योतिष शास्त्र में यह योग बहुत ही शुभ और लकी माना जाता है, जिसकी वजह से आने वाले समय कई राशियों के लिए लाभकारी भी साबित होगा. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

समसप्तक राजयोग के बनने से अगले साल तक ये 5 राशियों को धन लाभ होगा (Photo: Getty Images)

Samsaptak Yog 2025: पंचांग के अनुसार, 20 दिसंबर को सुख-समृद्धि के दाता शुक्र धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं. जिसके कारण शुक्र और गुरु एक दूसरे के सातवें घर में आ जाएंगे. ज्योतिषियों के अनुसार, इस समय अतिचारी देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और इसी स्थिति में गुरु-शुक्र मिथुन राशि के सातवें घर में बैठकर समसप्तक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं. यह राजयोग पूरे 100 साल बाद बन रहा है. 20 दिसंबर को इस योग के बनने से कई राशियों का अच्छा टाइम शुरू होने वाला है. लकी राशियों को आर्थिक परेशानियों से छुटकारा, मानसिक तनाव से मुक्ति और करियर में तरक्की प्राप्त हो सकती है. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

मेष

गुरु और शुक्र दोनों की स्थिति मेष राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है. समसप्तक योग बनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या सैलरी बढ़ने के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी. ऑफिस में आप हर कार्य में आगे रहेंगे और कोई आपका बुराई नहीं करेगा. 

सिंह

समसप्तक योग सिंह राशि वालों के भाग्य चमकाने के संकेत दे रहा है. करियर में नए मौके मिल सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ हो सकता है. गुरु की दृष्टि से आत्मविश्वास बढ़ेगा, वहीं शुक्र के प्रभाव से रिश्तों में मधुरता आएगी. क्योंकि दोनों ग्रह धन-दौलत प्रदान करते हैं इसलिए सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी. 

तुला

तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए यह योग इनके लिए खास फलदायी रहेगा. विवाह और प्रेम जीवन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी. निवेश या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहेगा. समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा. देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जीवन में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी.

Advertisement

वृश्चिक

वृश्चिक राशि वालों पर गुरु-शुक्र का विशेष प्रभाव रहेगा. जनवरी 2026 तक इस योग से आध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ आर्थिक लाभ के योग बनेंगे. नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से चल रही उलझनें भी धीरे-धीरे सुलझेंगी. 

मीन

देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के समसप्तक योग से मीन राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू होगा. पेशेवर मामलों में फंसी हुई स्थिति से आपको राहत की सांस लेने को मिलेगी. हर इच्छा पूरी होगी. लोग आपके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे. पैसा कमाने आपको नए सोर्स प्राप्त होंगे. निजी जीवन भी अच्छा बीतेगा.

