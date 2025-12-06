Rahu Gochar 2026: नए साल में राहु का डबल अटैक! 2 बार बदलेगी चाल, इन 4 राशियों पर करेगा मार

Rahu Gochar 2026: नया साल शुरू होने में अब थोड़ा ही समय बाकी रह गया है. आगामी वर्ष में ग्रह-नक्षत्रों की चाल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है. खासतौर से पाप ग्रह राहु की. 2026 में राहु दो बार चाल बदलेगा. पहले 2 अगस्त 2026 को राहु का कुंभ राशि में रहते हुए धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर होगा. इसके बाद 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेगा. कुंभ और मकर दोनों ही शनि की राशियां हैं. ज्योतिष गणना के अनुसार, 2026 में राहु की चाल चार राशि के जातकों को संकट में डाल सकती है.

वृषभ राशि

शुक्र के स्वामित्व वाली वृष राशि को 2026 में राहु से संभलकर रहना होगा. रोजगार से जुड़े मामलों में रुकावटें आ सकती हैं. आय घटने से मानसिक तनाव हो सकता है. आपकी आय खर्चों से कम हो सकती है. व्यापार में हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत है. महत्वपूर्ण कार्यों में अड़चनें आने से चिंता बढ़ सकती है.

सिंह राशि

सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि पर भी राहु अटैक करेगा. राहु की वजह से आपके करियर में चुनौतियां बढ़ सकती हैं. ठीक-ठाक चल रहा कोराबोर अचानक ठप पड़ सकता है. आर्थिक मोर्चे पर सतर्क रहें. धन लाभ के अवसर सीमित रहेंगे. धन की आवक प्रभावित हो सकती है. दूसरों के विवाद में पड़ने से आपको नुकसान होगा.

कन्या राशि

बुध के स्वामित्व वाली कन्या राशि राहु की चपेट में सकती है. खूब कोशिशों के बावजूद आपको सफलता मिलने में मुश्किल होगी. व्यापार में धैर्य ध्यान से काम लेना होगा. वरना बड़ा घाटा झेलने के लिए तैयार रहिए. आय में कमी और खर्चों में वृद्धि आपका बजट बिगाड़ सकती है. उधार लिया हुआ कर्ज भी मुश्किल से उतरेगा. स्वास्थ्य भी गड़बड़ रह सकता है.

वृश्चिक राशि

मंगल की राशि वृश्चिक पर भी राहु का प्रतिकूल प्रभाव रहेगा. करीबी मित्र या रिश्तेदार से मतभेद हो सकता है. ससुराल पक्ष से पैसों को लेकर अनबन हो सकती है. व्यापार में लाभ के अवसर सीमित मिल सकते हैं, जिसके चलते मानसिक तनाव बढ़ सकता है. कामकाज में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें.

