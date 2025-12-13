scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Paush Amavasya 2025: साल की आखिरी अमावस्या पर करें ये महाउपाय, खुल जाएंगे बंद किस्मत के दरवाजे

Paush Amavasya:इस बार पौष अमावस्या 19 दिसंबर को पड़ रही है. यह अमावस्या बेहद शुभ योगों में पड़ रही हैं. इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है.

Advertisement
X
पौष अमावस्या के महा उपाय. (Photo: Pixabay)
पौष अमावस्या के महा उपाय. (Photo: Pixabay)

Paush Amavasya 2025 Upay: हिंदू धर्म में पौष अमावस्या को अत्यंत पवित्र तिथि माना जाता है. यह दिन विशेष रूप से पितरों को समर्पित है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन पितृ लोक से पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार, वर्ष 2025 में पौष अमावस्या 19 दिसंबर को पड़ रही है. इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है. 

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, पौष अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय करने से न केवल पितरों की कृपा मिलती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी आती है. इस दिन पितरों के तर्पण, पिंडदान, दान-पुण्य और पूजा-पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है. 

तीन शुभ योगों में पौष अमावस्या

सम्बंधित ख़बरें

paush amavasya snan 2025
कब है पौष अमावस्या? यहां जानें सही तिथि और स्नान-दान का मुहूर्त 
amavasya tithi 2026
साल 2026 में कब-कब आएगी अमावस्या? यहां देखें पूरी लिस्ट 
Margashirsha Amavasya 2025
अमावस्या पर आज रात जरूर करें ये एक काम, घर में खुशियों का लगेगा अंबार 
margshirsha amavasya 2025
मार्गशीर्ष अमावस्या है आज, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और तर्पण विधि 
Margshirsha Amavasya
मार्गशीर्ष अमावस्या पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज 

इस बार पौष अमावस्या के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:19 से 6 : 14 तक रहेगा. अभिजीत  मुहूर्त दोपहर 11 बजकर 58 मिनट से शुरू होकर 12 बजकर 39 बजे तक रहेगा. इसके अलावा पौष अमावस्या पर लाभ उन्नति का शुभ मुहूर्त सुबह 8 : 26 से 9: 43 बजे तक और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 9 :43 से 11:01 बजे तक रहेगा. 

पवित्र स्नान और पितृ तर्पण

पौष अमावस्या के दिन प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. अगर नदी तक जाना संभव न हो, तो घर पर ही स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है. स्नान के बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए. तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख रखना आवश्यक माना गया है, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा कहा जाता है. ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है. 

Advertisement

दीपदान और विशेष पूजा

पौष अमावस्या के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है. इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है. मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में देवताओं के साथ पितरों का भी वास होता है. दीपदान करने से पितृ दोष शांत होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इसके साथ पितरों के नाम से पूजा और प्रार्थना करना शुभ फल देता है. 

किस्मत और पितृ दोष निवारण के लिए उपाय

पौष अमावस्या के दिन किसी शांत और सुनसान स्थान पर दीपक जलाएं. वहां थोड़ा सा भोजन या मिठाई अर्पित करें. इस उपाय को करने के बाद घर लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है और जीवन में भाग्य का साथ मिलने लगता है. यह उपाय आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement