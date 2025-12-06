scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

New Year 2026 Vastu Tips: नए साल में भूलकर भी ना करें जूते-चप्पल की ये 7 वास्तु गलतियां, घेर सकती है कंगाली

New Year 2026 Vastu Tips: नया साल खुशियों, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक होता है, लेकिन जूते-चप्पल से जुड़ी कुछ साधारण सी गलतियां घर में नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक परेशानी को बढ़ा सकती हैं.

Advertisement
X
जूते-चप्पल से जुड़े वास्तु नियम(Photo: ITG)
जूते-चप्पल से जुड़े वास्तु नियम(Photo: ITG)

New Year Vastu: नया साल नई उम्मीदें, खुशियां और तरक्की लेकर आता है. ऐसे समय में घर का वातावरण सकारात्मक रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारी छोटी-छोटी आदतें भी जीवन में बड़े प्रभाव डालती हैं. खासकर जूते-चप्पल से जुड़ी लापरवाहियां अनजाने में धन हानि, तनाव और कंगाली तक ला देती हैं. जानते हैं साल 2026 में जूते-चप्पल से जुड़ी वे 7 बड़ी गलतियां , जिनसे बचना बेहद जरूरी है.

मुख्य द्वार पर जूते-चप्पल का ढेर

वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार है. यहां जूते-चप्पल रखना बेहद अशुभ माना जाता है. इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और लक्ष्मी के आगमन में बाधा आती है.नए साल में घर का मुख्य द्वार बिल्कुल साफ-सुथरा रखें.

फटे, टूटे या बहुत पुराने जूते-चप्पल रखना

पुराने या फटे फुटवियर घर में आर्थिक बाधाएं और अटकावटें पैदा करते हैं. नए साल से पहले ऐसे सभी जूते-चप्पल तुरंत घर से निकाल दें.

Advertisement

पूजा स्थान या तुलसी के पास जूते रखना

पवित्र स्थानों के पास जूते रखना बड़ा वास्तु दोष माना जाता है. इससे घर में अशांति, तनाव और धन-संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. पूजा स्थल और तुलसी के आस-पास का स्थान हमेशा पवित्र और साफ रखें.

बिस्तर के नीचे जूते-चप्पल रखना

सोने की जगह के नीचे जूते रखने से चिंता, अनिद्रा और आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है. बिस्तर के नीचे सिर्फ साफ चीजें रखें, जूते हमेशा रैक में रखें.

रातभर जूते बाहर छोड़ देना

रात में जूते-चप्पल को खुले में छोड़ना सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है. इससे घर में धन हानि के योग बढ़ते हैं. सोने से पहले सभी जूते घर में रख दें.

बिखरे जूते

जगह-जगह बिखरे हुए जूते घर की ऊर्जा को असंतुलित करते हैं और मन में चिड़चिड़ापन बढ़ाते हैं. जूते-चप्पल हमेशा व्यवस्थित रखें और अलग-अलग कैटेगरी में रखें, डेली यूज़, फेस्टिव, ऑफिस के जूतों को अच्छे से एक जगह बना कर रखें.

गंदे या कीचड़ लगे जूतों को घर में लाना

गंदगी ऊर्जा को बाधित करती है. गंदे जूते घर में लाने से परिवार में नकारात्मकता और स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं. घर में आने से पहले जूतों को साफ या पोंछकर ही रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement