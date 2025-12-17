New Year 2026: 2026 शुरू होने पर जरूर करें ये एक काम, पूरा साल बना रहेगा श्रीहरि का आशीर्वाद

New Year 2026 Upay: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 नई ऊर्जा और बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है. यह वर्ष सूर्य और गुरु (बृहस्पति) की विशेष ऊर्जा से प्रभावित रहेगा. वहीं दूसरी ओर, शनि महाराज मीन राशि में स्थित रहेंगे, जिससे कई राशियों के जीवन में अनुशासन, जिम्मेदारी और कर्मों की परीक्षा देखने को मिलेगी. साथ ही राहु और केतु, जिन्हें कर्म और अध्यात्म के ग्रह माना जाता है, भ्रम को तोड़कर हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने का कार्य करेंगे. ज्योतिषियों की मानें तो, यह वर्ष आत्मचिंतन और सही निर्णय लेने का संकेत दे रहा है.

और पढ़ें

विक्रम संवत 2083 का महत्व

विक्रम संवत 2083 के राजा गुरु महाराज (बृहस्पति) और मंत्री मंगल महाराज होंगे. इस वर्ष गुरु हमें ज्ञान, विवेक और सही फिल्टर के साथ निर्णय लेना सिखाएंगे. मंगल साहस, पराक्रम और ऊर्जा का संचार करेंगे, जिससे रियल एस्टेट, भूमि, रेलवे और निर्माण से जुड़े क्षेत्रों में तेजी देखने को मिल सकती है.

2026 का स्वामी सूर्य

साल 2026 का राजा सूर्य देव हैं, जो आत्मबल, आत्मविश्वास, नेतृत्व और अनुशासन के प्रतीक हैं. यह वर्ष जीवनशैली, आदतों और कर्मों में बदलाव का संदेश देता है. अगर बिना ग्रहों की चाल समझे गलत आदतों के साथ जीवन जिया गया, तो चुनौतियां बढ़ सकती हैं.

2026 को शुभ बनाने के महत्वपूर्ण उपाय (New Year 2026 Upay)

1. पिता की सेवा

ज्योतिष में सूर्य पिता, संबंध और सम्मान का प्रतीक है. इस साल पिता की सेवा और सम्मान करना विशेष शुभ फल दे सकता है, इसलिए यह कार्य जरूर करें.

Advertisement

2. सुबह जल्दी उठने की आदत

जो लोग सूर्य उदय से पहले उठकर सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. इसलिए, नए साल की हर सुबह यह उपाय विशेष फलदायी माना गया है.

3. अहंकार से बचें

यह सूर्य का वर्ष है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार से लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं. विनम्रता से लिए गए निर्णय शुभ फल देंगे.

4. विष्णु और सूर्य उपासना

पूरे साल विष्णु सहस्त्रनाम, राम नाम जाप, आदित्य हृदय स्तोत्र, पीली वस्तुओं का दान करना विशेष लाभकारी रहेगा.

5. हल्दी का तिलक

ज्योतिष शास्त्र में हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है. इसलिए, साल भर हल्दी का तिलक लगाने से सुख-समृद्धि और बरकत बढ़ेगी.

6. शुक्र और लक्ष्मी कृपा

2026 का अंक 6 (शुक्र) है. इसलिए नए साल के हर शुक्रवार को लक्ष्मी या दुर्गा मंदिर में 6 गुलाब जामुन चढ़ाएं. साथ ही, विवाहित स्त्रियों को श्रृंगार सामग्री भेंट करना शुभ रहेगा.

---- समाप्त ----