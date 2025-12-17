Shukraditya Yog 2026: 2026 के पहले दिन शुक्रादित्य समेत बनेंगे ये शुभ योग, इन 3 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस

Shukraditya Yog 2026: ज्योतिषियों के अनुसार, साल 2026 का आगमन कई नए शुभ योगों के साथ होने जा रहा है, जिसका प्रभाव देश-दुनिया के साथ साथ मानव जीवन पर भी पड़ेगा. द्रिक पंचांग के अनुसार, नए साल के पहले दिन की शुरुआत इस बार बहुत ही खास रहने वाली है क्योंकि इस दिन शुक्रादित्य योग, बुधादित्य योग और मंगलादित्य राजयोग का संयोग बनेगा.

ज्योतिष शास्त्र में शुक्रादित्य, मंगलादित्य और बुधादित्य राजयोग का एक साथ बनना बेहद दुर्लभ और शुभ माना जाता है. जब सूर्य के साथ एक से अधिक शुभ ग्रह युति बनाते हैं और अलग-अलग आदित्य योग एक ही समय में सक्रिय हो जाते हैं, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के भाग्य, मान-सम्मान, धन और सत्ता पर गहराई से पड़ता है. चलिए जानते हैं कि इन 3 राजयोगों के एक साथ बनने से किन राशियों की पैसों से तिजोरी भर जाएंगी.

वृषभ

साल 2026 के पहले दिन बनने जा रहे शुक्रादित्य, मंगलादित्य और बुधादित्य राजयोग से वृषभ राशि वालों के अनुकूल दिनों की शुरुआत होगी. सैलरी बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे भविष्य भी अच्छा रहेगा. सेविंग्स पर देंगे ध्यान. साल का पहला दिन निवेश से जुड़े फैसले लेने के लिए बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है. बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी. तिजोरी में पैसा टिकने लगेगा. श्रीहरि की कृपा से हर इच्छा पूरी होगी.

तुला

साल 2026 के पहले दिन बनने जा रहे 3 योग तुला राशि वालों को धन लाभ कराएंगे. अचानक पैसों की प्राप्ति हो सकती है. परिवार में नई खुशियों का आगमन होगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में लोग आपकी खूब तारीफ करेंगे. बुध और सूर्य की कृपा से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. बिजनेस वालों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. धन की बचत में सफलता हासिल करेंगे.

धनु

शुक्रादित्य, बुधादित्य और मंगलादित्य राजयोग तीनों धनु राशि वालों को एक साथ लाभान्वित करेंगे. कारोबार में तरक्की हासिल हो सकती है. आर्थिक कार्यों में नए अवसर प्राप्त होंगे. परिवार में किसी बड़ी खुशखबरी का आगमन हो सकता है, जिसके कारण मांगलिक कार्य हो सकते हैं. वाहन-प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बन सकता है. लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह समय बहुत अच्छा माना जा रहा है. जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको भी नौकरी प्राप्त हो सकती है.

