Astro Tips: किसी के साथ शेयर न करें ये 5 चीजें, बढ़ सकता है दुर्भाग्य और तनाव

Vastu Tips: ज्योतिष और वास्तु के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें किसी के साथ शेयर करने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. अक्सर लोग अनजाने में ये गलती कर बैठते हैं, जिसका असर धन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर भी पड़ता है. इसलिए कुछ वस्तुओं को भूलकर भी न दोस्त को देना चाहिए और न ही अपने पार्टनर के साथ साझा करना चाहिए. आइए जानते हैं ऐसी ही चीजों के बारे में विस्तार से

और पढ़ें

कपड़े

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कपड़े व्यक्ति की ऊर्जा और भाग्य से जुड़े होते हैं. अपने पहने हुए कपड़े किसी और को देने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो सकती है. खासतौर पर रोजमर्रा में पहने जाने वाले कपड़े साझा करने से आर्थिक और मानसिक परेशानी बढ़ सकती है.

अंगूठी

अंगूठी का सीधा संबंध ग्रहों और भाग्य से माना जाता है. खासकर रत्न या धातु की अंगूठी किसी को पहनने के लिए देना शुभ नहीं होता. इससे आपके ग्रहों का प्रभाव कमजोर हो सकता है और भाग्य में रुकावटें आ सकती हैं.

जूते और चप्पल

जूते-चप्पल को दान या किसी के साथ साझा करना अशुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे मान-सम्मान में कमी आती है और व्यक्ति को बेवजह अपमान या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

Advertisement

झाड़ू

झाड़ू को लक्ष्मी से जोड़ा जाता है. इसे किसी को देना या उधार देना धन हानि का कारण बन सकता है. घर की झाड़ू बाहर जाने से आर्थिक तंगी और नकारात्मकता बढ़ने की आशंका रहती है.

घड़ी

घड़ी समय और जीवन की गति का प्रतीक मानी जाती है. अपनी इस्तेमाल की हुई घड़ी किसी को देने से रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं और जीवन में रुकावटें आने की मान्यता है.

पर्स / बटुआ

ज्योतिष और वास्तु में पर्स को धन और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. अपना इस्तेमाल किया हुआ पर्स किसी को देने से धन हानि, खर्चो में वृद्धि और आर्थिक अस्थिरता आ सकती है. मान्यता है कि इससे लक्ष्मी का वास कमजोर हो जाता है और कमाई के रास्ते बाधित होते हैं.

कंघी

कंघी व्यक्ति के सिर और विचारों की ऊर्जा से जुड़ी होती है. इसे किसी के साथ साझा करने से मानसिक अशांति, तनाव, नकारात्मक सोच और सिर से जुड़ी समस्या पैदा हो सकती है. ज्योतिष के अनुसार इससे दूसरे व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा भी स्थानांतरित हो सकती है.

---- समाप्त ----