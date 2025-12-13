Neem Karoli Baba Sanket: नीम करोली बाबा के मुताबिक, अच्छे दिन आने से पहले मिलते हैं ये संकेत

Neem Karoli Baba Sanket: नीम करोली बाबा देश और विदेश में पूजनीय संत माने जाते हैं. बाबा का पवित्र आश्रम नैनीताल के कैंची धाम में स्थित है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं. उनका मानना था कि ब्रह्मांड हर व्यक्ति को समय-समय पर संकेत देता है. जब किसी इंसान के अच्छे दिन करीब होते हैं तो उसके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं घटने लगती हैं जो आने वाली तरक्की और सौभाग्य की तरफ इशारा करती हैं. इसे ईश्वरीय संकेत या शुभ समय की शुरुआत कहा जा सकता है. नीम करौली बाबा के अनुसार, कुछ संकेत बताते हैं कि जीवन में शुभ समय आने वाला है.

- सपनों में पूर्वज दिखाई देने लगें

अगर सपनों में बार-बार पूर्वज दिखाई देने लगें तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है. नीम करोली बाबा के अनुसार, स्वप्न में पूर्वजों के दर्शन यह दर्शाते हैं कि वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और जीवन की कठिनाइयों को समाप्त करने का आशीर्वाद दे रहे हैं. इसका मतलब यह भी है कि नकारात्मक समय अब समाप्त होने वाला है और नई शुरुआत, नए अवसर और सफलता की शुरुआत होने वाली है.

- पूजा के दौरान आंखें भर आएं

नीम करौली बाबा के अनुसार यदि भजन, ध्यान या पूजा के समय मन अपने आप भावुक हो जाए, आंसू आने लगें, तो यह बहुत शक्तिशाली संकेत है कि ईश्वर की कृपा आप होने वाली है. यह अवस्था बताती है कि मन और आत्मा भगवान से जुड़ रहे हैं और दैवीय ऊर्जा आपकी ओर प्रवाहित हो रही है. ऐसे समय में जीवन की कई बाधाएं स्वयं दूर होने लगती हैं और हर कार्य में सफलता मिलने लगती है.

- साधु-संतों के दर्शन

नीम करौली बाबा कहते थे कि अगर रोज किसी न किसी रूप में साधु-संत आपके सामने आने लगें. चाहे रास्ते में, घर के बाहर या किसी धार्मिक स्थान पर तो यह संकेत है कि किस्मत का रुख आपकी ओर मुड़ रहा है. शास्त्रों के अनुसार, ईश्वर साधु-संतों के रूप में अपने भक्तों तक पहुंचते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं. यह संकेत बताता है कि संघर्ष खत्म होने वाला है और विकास, सफलता व समृद्धि के द्वार खुलने वाले हैं.

- घर के पास बार-बार गौ माता का आना

अगर आपके घर के बाहर या दरवाजे पर बार-बार गाय दिखाई दे, तो नीम करौली बाबा इसे सौभाग्य का संकेत मानते थे. गाय को रोज श्रद्धा से खिलाना और उसका आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ फल देता है. शास्त्रों में गाय को पवित्र माना गया है. गौ सेवा से नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव कम होते हैं, जीवन में स्थिरता आती है और भाग्य प्रबल होता है.

