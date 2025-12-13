Mesh Rashifal 2026: साढ़ेसाती के कारण धन की बचत होगी मुश्किल, जानें मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 2026

Mesh Rashifal 2026: नया साल मेष राशि वालों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, चंद्र राशि के आधार पर द्वादश भाव में शनि का गोचर साढ़े साती की स्थिति को दर्शा रहा है. ऐसे में वर्ष 2026 मेष राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन, बदलाव और जीवन की नई दिशा तय करने का संकेत देता है.

और पढ़ें

इस दौरान जीवन के कई क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं. कुछ परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन यह समय धैर्य, अनुशासन और समझदारी से आगे बढ़ने का भी होगा. मेष राशि के जातक 2026 में अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और नई संभावनाओं की उम्मीद कर रहे हैं. जानते हैं कि नववर्ष को लेकर ज्योतिषविद मेष राशि के भविष्य के बारे में क्या कहते हैं.

नौकरी-व्यापार

2026 में मेष राशि वालों को मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने में कमी रह सकती है, खासकर व्यापार और करियर में. शनि का द्वादश भाव में गोचर और बृहस्पति का पूरा सहयोग न मिलना इसकी मुख्य वजह रहेगा. विदेश से जुड़े व्यापार (आयात-निर्यात) करने वालों के लिए समय अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा, हालांकि सफलता बाधाओं के बाद मिलेगी.साल की शुरुआत से 20 जनवरी तक बृहस्पति का प्रभाव शनि पर रहेगा, जिससे परिस्थितियां कुछ आसान होंगी.

Advertisement

20 जनवरी से 17 मई तक समय कठिन रहेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. जोखिम लेने से बचना होगा.17 मई से 9 अक्टूबर के बीच व्यापार में कुछ वृद्धि संभव है, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद फिर समस्याएं बढ़ सकती हैं. 2 जून तक का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, इसके बाद परिणाम कमजोर रह सकते हैं.नवंबर में बृहस्पति का गोचर अनुकूल रहेगा, इस दौरान मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी.

धन की स्थिति

साल 2026 आर्थिक रूप से औसत से बेहतर रहेगा. आय और करियर दोनों में सामान्य परिणाम मिलेंगे. अचानक धन लाभ के योग नहीं हैं, कमाई पूरी तरह मेहनत पर निर्भर रहेगी. शनि के द्वादश भाव में होने से लाभ के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा. लाभ भाव में राहु का गोचर अच्छी कमाई दिला सकता है. शनि की दृष्टि के कारण बचत में रुकावटें आ सकती हैं. जनवरी से 2 जून तक बृहस्पति आय के लिए सहायक रहेगा. 2 जून के बाद खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बचत प्रभावित होगी. नवंबर-दिसंबर में गुरु का सहयोग फिर से मिलेगा.कुल मिलाकर, कमाई अच्छी रहेगी लेकिन बचत अपेक्षाकृत कम होगी.

स्वास्थ्य

साल 2026 स्वास्थ्य के लिहाज से औसत रहेगा. द्वादश भाव में शनि का गोचर (साढ़े साती) स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है. नींद की समस्या और पैरों से जुड़ी दिक्कतों को नजरअंदाज न करें. हृदय रोगी और पहले से बीमार लोग विशेष सावधानी बरतें. मंगल (राशि स्वामी) 2 मई 2026 तक अस्त रहेंगे, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है. अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें. भीड़-भाड़ या अस्वस्थ वातावरण से दूरी रखें.

Advertisement

रिश्ते नाते

प्रेम जीवन 2026 में औसत से बेहतर रह सकता है. 5 दिसंबर तक पंचम भाव पर केतु का प्रभाव रहेगा, जिससे गलतफहमियां हो सकती हैं.वफादारी बनाए रखने से रिश्ते सुरक्षित और मजबूत रहेंगे. छोटी नोकझोंक के बावजूद साथी का साथ मिलेगा. 2 जून तक प्रेम जीवन में बड़ी समस्या के योग नहीं हैं. नवंबर–दिसंबर में बृहस्पति का विशेष सहयोग मिलेगा.रिश्ते के प्रति गंभीर और निष्ठावान लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा.

---- समाप्त ----