scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Tips: घर में इन मूर्तियों को लगाना है बेहद शुभ, होती है धन की वर्षा! जानें किसे कहां लगाएं

Vastu Tips: घर में शुभ मूर्तियों को रखते समय जाने-अनजाने में हम कई बार वास्तु से जुड़ी गलतियां कर देते हैं. ऐसा करना कई बार नुकसानदायक साबित होता है. इसलिए इन्हें हमेशा सही दिशा और सही जगह में रखना जरूरी होता है.

Advertisement
X
बेहद शुभ होती हैं ये मूर्तियां. (Photo: Pixabay)
बेहद शुभ होती हैं ये मूर्तियां. (Photo: Pixabay)

Lucky Vastu Idols For Money: घर खूबसूरत दिखे ये हर कोई चाहता है. कई बार घर को हम सजा तो लेते हैं लेकिन वास्तु के नियमों की अनदेखी कर देते हैं. जाने- अनजाने में की गई यह अनदेखी कई बार भारी पड़ जाती है. क्योंकि कुछ चीजें पॉजिटिव ऊर्जा वाली होती हैं तो कुछ चीजें निगेटिव ऊर्जा वाली होती हैं. इसलिए, घर की सजावट करते समय यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी वस्तु कहां रखी जाए, ताकि घर में हमेशा सकारात्मकता और सुख-समृद्धि बनी रहे. 

सही मूर्तियों को घर में रखने से न सिर्फ सौंदर्य बढ़ता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संतुलन भी बना रहता है. साथ ही, मूर्तियों को रखने की दिशा और स्थान भी वास्तु शास्त्र के अनुसार बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं. 

गणेश जी की मूर्ति

सम्बंधित ख़बरें

Tulsi Puja
सफला एकादशी पर जरूर करें तुलसी का ये उपाय, बदल जाएगी किस्मत! 
वायरल हो रहा प्रेमांनद महाराज का वीडियो
प्रेमानंद महाराज के लिए मधुकरी लाए बुजुर्ग भक्त ने जीता दिल, VIDEO VIRAL  
Pinddaan (File photo)
Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या पर करें ये उपाय, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद 
तुरंत छोड़ दें ये बुरी आदतें, आ सकती है गरीबी, ग्रह दोष कर देगा बर्बाद 
garud puran
मृत्यु के वक्त ये 4 चीजें पास हो तो स्वर्ग में मिलती है जगह, गरुड़ पुराण में है रहस्य 

गणेश जी को विद्या, बुद्धि और बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है. इन्हें हमेशा घर के मुख्य द्वार के पास या पूजा स्थान में रखा जाता है.उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा गणेश जी की मूर्ति रखने के लिए सबसे शुभ मानी जाती है.

लक्ष्मी माता की मूर्ति

लक्ष्मी माता धन और समृद्धि की देवी हैं. इन्हें घर के धन स्थान (तिजोरी या कैश अलमारी) या पूजा स्थान में रखें. इन्हें उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है.

व्यास या बुद्ध की मूर्ति

बुद्ध की मूर्ति घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाती है. इसे हमेशा उत्तर-पूर्व दिशा में रखें और इसका सामना प्रवेश द्वार की ओर न हो. इससे घर में मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है. 

Advertisement

सिंह या रक्षक देवता की मूर्ति

सिंह या अन्य रक्षक देवता की मूर्ति घर में सुरक्षा और ताकत का प्रतीक हैं. इसे घर के मुख्य द्वार के पास या उत्तर-पश्चिम दिशा में रखें. यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करती है. 

हंसों का जोड़ा
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में हंसों के जोड़े की मूर्ति लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है. यह दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बढ़ाने में मदद करता है. बेडरूम में हंसों की जोड़ी रखना विशेष रूप से लाभकारी होता है. वहीं, गेस्ट रूम में यह मूर्ति रखने से घर में धन-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement