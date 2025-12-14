Kharmas 2025: खरमास से इन 3 राशियों का बिगड़ेगा बजट, जीवन में आएंगी कई सारी परेशानियां

Kharmas 2025: ग्रहों के पिता और राजा समय समय पर अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं. परंतु हर वर्ष दिसंबर में सूर्य का धनु राशि में प्रवेश करना बहुत ही अद्भुत घटना माना जाता है. दरअसल, जब सूर्यदेव धनु राशि में गोचर करते हैं तो खरमास की शुरुआत हो जाती है. ज्योतिषियों के अनुसार, इस दौरान सूर्य का तेज कम हो जाता है क्योंकि इस दौरान सूर्य गुरु के घर में प्रवेश करते हैं जिससे सूर्य का प्रभाव बिल्कुल सीमित हो जाता है.

और पढ़ें

द्रिक पंचांग के अनुसार, 16 दिसंबर को सुबह 4 बजकर 27 मिनट पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे. इसी वजह से खरमास की शुरुआत हो जाएगी. खरमास की शुरुआत होते ही मांगलिक कार्यों पर भी रोक लग जाती है. तो चलिए जानते हैं कि खरमास से किन राशियों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है.

वृषभ

खरमास से वृषभ राशि वालों को सावधान रहना होगा. कार्यों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. नई जिम्मेदारियों में तनाव बढ़ सकता है. इसी वजह से सहकर्मियों से बहस भी हो सकती है. किसी भी नए बिजनेस में पैसे ना लगाएं. रिश्तों में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं जिससे दांपत्य जीवन में नोक-झोंक उत्पन्न होगी. दुर्घटना भी हो सकती है.

मकर

खरमास से मकर राशि वालों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. सेहत का ख्याल रखना क्योंकि इस समय पेट से जुड़ी दिक्कतें होंगी. अपनी वाणी पर संयम रखें वरना विवादों में घिर सकते हैं. मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है. परिवार के साथ किसी बात को मनमुटाव हो सकता है. विदेश यात्रा पर जानें से बचें.

Advertisement

मीन

खरमास मीन राशि वालों को बहुत ही कष्टकारी माना जा रहा है. खर्चे बढ़ सकते हैं और अनावश्यक परेशानियां आ सकती हैं. नौकरी से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वरना सफलता हाथ नहीं लगेगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना होगा.

---- समाप्त ----