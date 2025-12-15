scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kharmas 2025: आज या कल, कब से शुरू होगा खरमास? जानें इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं

Kharmas 2025: इस साल खरमास 16 दिसंबर 2025 से लेकर 14 जनवरी 2026 तक लगेगा. पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक, खरमास के दौरान शुभ काम नहीं होते हैं. लेकिन पूजा-पाठ, दान और खरीदारी की जा सकती है. इनमें खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त भी होते हैं और हर दिन अपनी श्रद्धा के हिसाब से जरूरतमंद लोगों को दान भी किया जा सकता है.

Advertisement
X
खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए (Photo: Pixabay)
खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए (Photo: Pixabay)

Kharmas 2025 Date: खरमास को हिंदू पंचांग में सबसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ समय माना जाता है. यह ऐसा महीना होता है जब विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं, लेकिन भक्ति, पूजा-पाठ और दान का महत्व बहुत बढ़ जाता है. मान्यता है कि इस दौरान किया गया जप, तप और सेवा मन और जीवन दोनों को शुद्ध करता है. साल 2025 में खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर की रात 10 बजकर 19 मिनट से होगी. इस समय सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे धनु संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है. खरमास का समापन 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन होगा, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और फिर से शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे.

खरमास में न करें ये शुभ काम 

शास्त्रों के अनुसार, खरमास के दौरान सूर्य का तेज कुछ कम माना जाता है. इसी कारण विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे शुभ संस्कार इस अवधि में नहीं किए जाते हैं. यह समय नए काम शुरू करने के बजाय आत्मचिंतन और संयम का होता है. हालांकि, यह समय शुभ कार्यों के लिए नहीं होता है, लेकिन पूजा और साधना के लिए इसे बहुत उत्तम माना गया है. इस महीने भगवान विष्णु, सूर्य देव और श्रीकृष्ण की पूजा विशेष फल देती है. राम नाम जप, गीता पाठ और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी इस वक्त लाभकारी माना जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Kharmas 2025
खरमास से लग जाएगी मांगलिक कार्यों पर रोक! जानें कब से शुरू होंगे विवाह के शुभ मुहूर्त 
Kharmas 2025
आने वाला है खरमास! इन राशियों का बिगाड़ेगा बजट, आएंगी कईं बड़ी मुश्किलें 
Kharmas 2025
7 दिन बाद होगी खरमास की शुरुआत! इस दौरान भूलकर भी ना करें ये 4 गलतियां 
kharmas surya dev zodiac signs
ग्रहों के पिता सूर्य की ये 3 राशियां हैं लकी, खरमास से शुरू होंगे अच्छे दिन 
kharmas 2025
जल्द शुरू होगा खरमास! इन 3 राशियों के हाथ लगेगी खुशियों की चाबी 

खरमास 2025 उपाय (Kharmas 2025 Upay)

धार्मिक ग्रंथों का पाठ

खरमास में भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत पुराण, शिव पुराण और रामचरितमानस का पाठ या श्रवण करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस पूरे महीने में कम से कम एक धार्मिक ग्रंथ पूरा करने से मन शुद्ध होता है और जीवन की दिशा स्पष्ट होती है.

Advertisement

रोज पूजा करें और सूर्य को अर्घ्य दें

खरमास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें. इसके बाद तांबे के लोटे में जल, कुमकुम, फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. अर्घ्य देते समय ''ऊं सूर्याय नमः'' मंत्र का जाप करें. इससे ग्रहों की स्थिति संतुलित होती है और स्वास्थ्य व ऊर्जा में वृद्धि होती है.

दान-पुण्य और सेवा करें

खरमास में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है. कहा जाता है कि इस समय सच्चे मन से किया गया दान तीर्थ स्नान के बराबर फल देता है. इस दौरान अन्न, गर्म कपड़े, कंबल, घी, दीपक, फूल और पूजा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है.

मंदिर और पवित्र नदियों के दर्शन करें

खरमास के दौरान मंदिर जाना और पवित्र नदियों में स्नान करना लाभकारी माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इससे पुराने कष्ट दूर होते हैं और भविष्य के लिए आशीर्वाद प्राप्त होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement