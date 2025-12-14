Garuda Purana Teachings: इन आदतों से बना लें दूरी, नहीं तो भोगना पड़ता है कष्ट... गरुड़ पुराण में भी इसका जिक्र

Garuda Purana Teachings: हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण बहुत ही खास माना जाता है और यह 18 पुराणों में सबसे विशेष पुराण है. इसमें बताई गई बातों से इंसान को खुद के जीवन को बेहतर बना सकता है. गरुड़ पुराण न सिर्फ धर्म और कर्म का महत्व समझाता है, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाता है. इस पुराण में हिंदू धर्म की मूल सोच और दर्शन को सरल रूप में समझाया गया है. गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित है, जिसमें जीवन से जुड़े कई गहरे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं.

इस पुराण में जीवन और मृत्यु के रहस्य, आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म और कर्मों के फल के बारे में विस्तार से बताया गया है. साथ ही, यह भी समझाया गया है कि इंसान को कैसे सही मार्ग पर चलते हुए, अच्छे कर्म करते हुए और संतुलित जीवन जीना चाहिए, ताकि उसका जीवन सार्थक और पूर्ण बन सके. इस पुराण में भगवान विष्णु ने ऐसी आदतों का भी जिक्र किया है, जो व्यक्ति को कभी भी नहीं अपनानी चाहिए. मान्यताओं के अनुसार, उन 5 बुरी आदतों से व्यक्ति को गरीबी, खराब सेहत और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. चलिए जानते हैं उन 5 बुरी आदतों के बारे में.

रात में देरी से ना सोएं

आज के समय में लोगों की दिनचर्या ऐसी बनी हुई है, जिसमें वे देर से सोते हैं और सुबह देर से भी उठते हैं. शास्त्रों में सुबह देर से उठना पशुता का आचरण माना गया है. कहा जाता है कि जो लोग देर तक सोते रहते हैं, उनके स्वभाव में आलस्य और वह जीवन में आगे बढ़ने में सफल नहीं हो पाते हैं. ऐसे लोगों के कामों में बार-बार रुकावटें आती हैं. यदि समय रहते इस आदत में सुधार न किया जाए, तो उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है. इसलिए, शास्त्रों में समय पर सोने और ब्रह्ममुहूर्त में जागने को शुभ और लाभकारी बताया गया है.

जूठे बर्तन न छोड़ें

गरुड़ पुराण के अनुसार, रात के समय रसोई में जूठे या गंदे बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति को शनि देवता के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही माना जाता है कि मां लक्ष्मी भी इस आदत से नाराज हो जाती हैं. इसलिए, शास्त्रों में कहा गया है कि रात को सोने से पहले सभी गंदे बर्तनों को साफ कर लेना चाहिए. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सुख-समृद्धि का वास होता है.

गंदे कपड़े न पहनें

गरुड़ पुराण के अनुसार, गंदे कपड़े पहनने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी को स्वच्छता और पवित्रता प्रिय माना गया है. माना जाता है कि मां लक्ष्मी वहां वास करती हैं, साफ-सफाई, स्वच्छता और शुद्धता होती है. इसलिए, हमेशा साफ और सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. इस आदत को अपनाने से व्यक्ति पर धन की मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

लालच न करें

माना जाता है कि मां लक्ष्मी कभी भी लालची लोगों पर कृपा नहीं करतीं हैं. ऐसे लोग जीवन के असली सुख और संतोष को महसूस नहीं कर पाते हैं. लालच इंसान को भीतर से खाली कर देता है और खुशी उससे दूर रहती है. गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत से धन कमाता है, उस पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है. मेहनत और सच्चाई के साथ कमाया गया धन ही जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि देता है.

किसी को न पहुंचाएं नुकसान

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो लोग जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे मां लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती हैं. ऐसे लोगों के जीवन में धन की कमी बनी रहती है और उन्हें मानसिक शांति भी नहीं मिल पाती है. शास्त्रों में बताया गया है कि मां लक्ष्मी करुणा, दया और अच्छे कर्मों से प्रसन्न होती हैं. इसलिए जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है, वही सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त करता है.

