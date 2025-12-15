scorecardresearch
 
Chaturgrahi Yog New Year: चतुर्ग्रही योग में शुरू होगा नया साल 2026, इन 3 राशियों के आने वाले हैं अच्छे दिन

Chaturgrahi Yog New Year: नए साल 2026 के पहले ही दिन धनु राशि में चतुर्ग्रही योग बनेगा. यह दुर्लभ संयोग धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति से बनने वाला है. ज्योतिषविदों का कहना है कि धनु राशि में बन रहा चतुर्ग्रही योग तीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा.

नए साल पर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एकसाथ मिलकर चतुर्ग्रही योग बनाने वाले हैं. (Photo: Pixabay)
Chaturgrahi Yog New Year: नए साल 2026 की शुरुआत एक बड़े ही दुर्लभ संयोग में होने जा रही है. ज्योतिष गणना के अनुसार, साल की पहली तारीख पर ही चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है. यह चतुर्ग्रही योग सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ मिलकर बनाने वाले हैं. दरअसल, 16 दिसंबर 2025 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 20 दिसंबर को शुक्र और 29 दिसंबर को बुध भी इसी राशि में आ जाएंगे. जबकि मंगल पहले से ही इस राशि में बैठे हुए हैं. इस तरह नए साल पर धनु राशि में चतुर्ग्रही योग बनने वाला है.

इतना ही नहीं, धनु राशि में बुध-सूर्य बुधादित्य योग बनाएंगे. सूर्य-मंगल मंगलादित्य योग बनाएंगे. शुक्र-सूर्य शुक्रादित्य योग का निर्माण करेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग तीन राशि के जातकों को बड़ा लाभ दे सकता है.

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए अचानक आर्थिक लाभ के संकेत हैं. आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी और व्यापार दोनों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कपल्स के बीच प्यार-प्रेम और तालमेल बढ़ेगा. निवेश और बड़े निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है. लंबे समय से अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना रहेगी. संयम और धैर्य से किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी.

तुला राशि
नए साल की शुरुआत में आत्मबल और सामाजिक छवि मजबूत होगी. करियर और व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा. रचनात्मक सोच और नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होंगी. मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा.

धनु राशि
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. लंबे समय से चल रही पैसों की तंगी दूर होने वाली है. शिक्षा, नौकरी और व्यापार में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. प्रेम और दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. घर का माहौल प्रसन्नतापूर्ण रहेगा. लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. कार्यों में सफलता के संकेत प्रबल हैं. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और दुर्घटनाओं से बचाव बना रहेगा.
 

