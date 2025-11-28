scorecardresearch
 
Chanakya Niti: इन 3 घरों में बिन बुलाए आती हैं मां लक्ष्मी, कभी खाली नहीं रहता इनका धनकोष

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र में बताए सिद्धांत जीवन में सफलता, समृद्धि और स्थिरता के लिए आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं. आचार्य चाणक्य का मानना था कि तीन तरह के घरों में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास रहता है. और इन घरों में कभी धन की कमी नहीं होती है.

चाणक्य नीति के अनुसार, कुछ घरों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार इतना अधिक होता है कि वहां बिन बुलाए ही लक्ष्मी पधारती हैं. (Photo: AI Generated)

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य के नाम से शायद ही कोई अनजान होगा. इन्हें भारत का सबसे विद्वान और महान अर्थशास्त्री बताया जाता है. चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई ऐसी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है, जिनका पालन करने से किसी भी इंसान का जीवन बदल सकता है. चाणक्य की बातें आज के युग में भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं. इसके विपरीत, इन नीतियों की अनदेखी करने वाले लोगों को कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है.

चाणक्य नीति के अनुसार, कुछ घरों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार इतना अधिक होता है कि वहां बिन बुलाए ही लक्ष्मी पधारती हैं. आइए जानते हैं कि वो भाग्याशाली लोग कौन होते हैं.

1. गुणवान लोगों का सम्मान
चाणक्य कहते हैं कि जिन घरों में गुणवान व्यक्ति का सम्मान होता है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं. योग्य और गुणवान लोगों का आदर करने वालों के यहां कभी धन और सुख-समृद्धि की कमी नहीं रहती है. ऐसे पवित्र स्थान पर मूर्ख लोगों की कोई जगह नहीं होती है.

2. वाद-विवाद से दूर
चाणक्य कहते हैं कि जिन घरों में आपसी मतभेद, गृह क्लेश और झगड़ा-फसाद नहीं होता है, वहां भी बिन बुलाए लक्ष्मी का आगमन होता है. उस घर की आय-संपत्ति स्वत: निरंतर बढ़ती है. कभी किसी की बुरी नजर नहीं पड़ती है. जबकि लड़ाई-झगड़े से घिरे परिवार के बीच पल भर भी लक्ष्मी नहीं ठहरती नहीं हैं. नतीजन वहां सुख-समृद्धि धीरे-धीरे कम होने लगती है.

3. अन्न का सम्मान
चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि जिस घर में अन्न का सम्मान किया जाता है. उसका मोल समझा जाता है. उसे व्यर्थ नहीं फेंका जाता है, वहां मां लक्ष्मी हमेशा रहती हैं. ऐसे घर कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करते हैं और परिवार में खुशहाली हमेशा बनी रहती है. ऐसे लोगों का कार्य कारोबार हमेशा मजबूत स्थिति में रहता है.

---- समाप्त ----
