Budh Shukra Yuti 2026: जनवरी 2026 से इन राशियों को होगा लाभ! जब बुध-शुक्र बनाएंगे युति दृष्टि योग

Budh Shukra Yuti 2026: ज्योतिषियों के अनुसार, नया साल 2026 कई शुभ संयोगों और खास युतियों से होने जा रहा है, जो मानव जीवन पर सीधा प्रभाव डालेगी. पंचांग के अनुसार, 29 जनवरी को बुध-शुक्र एक दूसरे से 0 डिग्री पर स्थित होंगे, जिससे युति दृष्टि योग का निर्माण होगा. युति-दृष्टि योग वैदिक ज्योतिष का वह योग है, जिसमें दो या दो से अधिक ग्रह एक ही राशि या भाव में साथ हों और एक-दूसरे पर अपनी दृष्टि से प्रभाव डालें. यह योग ग्रहों की आपसी शक्ति को बढ़ा देता है, जिससे उनके शुभ या अशुभ फल अधिक स्पष्ट होकर सामने आते हैं.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध-शुक्र की युति से कई राशियों को फायदा हो सकता है. फायदे के अलावा उन राशियों को बिजनेस-व्यापार में भी तरक्की मिल सकती है. तो आइए जानते हैं उन शुभ राशियों के बारे में.

मिथुन

बुध-शुक्र के संयोग से बनने वाला युति दृष्टि योग मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है. अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है. प्रॉपर्टी जैसे क्षेत्र में निवेश करने के लिए यह समय बहुत ही लाभान्वित माना जा रहा है. बिजनेस में कोई डील हाथ लग सकती है, जो भविष्य सुधार देगी. नई योजनाओं की शुरुआत के लिए यह वक्त बहुत ही खास रहेगा. मन एकदम सकारात्मक रहेगा.

तुला

तुला राशि वालों के लिए बुध-शुक्र का युति दृष्टि योग बहुत ही बढ़िया माना जा रहा है. इस समय पैसा बचाने में सफलता पाएंगे. आर्थिक कार्यों में भाग्य चमकेगा. कोर्ट-कचहरी से मामलों में भी सफलता हासिल होगी. नौकरी कर रहे लोगों को पदोन्नति प्राप्त हो सकती है. प्रमोशन के चांसेज हैं. परिवार के साथ अच्छे पल व्यतीत करेंगे. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं.

कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए बुध-शुक्र की युति बहुत ही विशेष सिद्ध होने वाली है. व्यापार-नौकरी में इस समय तरक्की प्राप्त हो सकती है. पद-प्रतिष्ठा के अवसर भी प्राप्त होंगे. बिगड़े हुए रिश्ते दोबारा बन सकते हैं, जिससे मन उत्साहित हो जाएगा. पैसा कमाने और बचत के लिए यह वक्त बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है.

