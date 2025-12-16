scorecardresearch
 
Arthik Rashifal 2026: कुंभ राशि वालों के लिए पैसा कमाना नहीं होगा आसान, पढ़ें 2026 का आर्थिक राशिफल

Arthik Rashifal 2026: नया साल 2026 आर्थिक दृष्टि से सभी राशियों के लिए खास रहेगा. इस नए वर्ष धन और संपत्ति पर बृहस्पति व शुक्र का प्रभाव निर्णायक रहने वाला है. 2026 में बृहस्पति की बदलती चाल से आर्थिक उतार-चढ़ाव दिखेगा, जबकि शुक्र की स्थिति कुछ हद तक राहत देगी.

2026 में बृहस्पति की स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा. लेकिन शुक्र की स्थिति से लोगों को राहत रहेगी. (Photo: Pixabay)
Arthik Rashifal 2026: नया साल 2026 शुरू होने वाला है और यह वर्ष धनधान्य के मामले में सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, इसे लेकर लोग अभी से उत्सुक हैं. धन और संपत्ति के लिए मुख्यतः बृहस्पति और शुक्र ग्रह जिम्मेदार होते हैं. 2026 में बृहस्पति की स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा. इसलिए लोगों की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है. हालांकि शुक्र की स्थिति से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी. आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों को आर्थिक मोर्चे पर नए साल में कैसे परिणाम मिलेंगे.

मेष राशि- धन के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा. धन की समस्या रहेगी, पर सहायता से हल होती. जाएगी संपत्ति क्रय और निर्माण की संभावना बन रही. इस वर्ष करियर मध्यम रहेगा. हालांकि करियर और स्थान में परिवर्तन हो सकता है. नियमित रूप से दान करते रहें, लाभ होगा.

वृष राशि- तमाम समस्याएं हल होने वाला वर्ष होगा. धन के और संपत्ति के मामले बहुत अच्छे रहेंगे. वर्ष की शुरुआत में स्थान परिवर्तन और संपत्ति लाभ के योग है. इस वर्ष आप नया वाहन खरीद सकते है. करियर कुल मिलाकर स्थिर बना रहेगा. नए काम की शुरुआत हो सकती है. नियमित रूप से पूजा, उपासना और प्रार्थना करते रहें.

मिथुन राशि- जीवन में तमाम परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा. करियर में बदलाव के साथ बड़ी सफलता भी मिलेगी. धन अवश्य आएगा, पर मैनेजमेंट पर ध्यान रखना होगा. आने वाले वर्ष में गृह निर्माण या संपत्ति लाभ के योग बन रहे है. इस वर्ष करियर में स्थान परिवर्तन होगा. करियर की स्थिति मध्यम रहेगी शनिदेव की उपासना विशेष लाभकारी होगी.

कर्क राशि- कुल मिलाकर वर्ष संतोषजनक रहेगा आर्थिक पक्ष और कारोबार में स्थिरता बनी रहेगी. कर्ज की स्थिति और धन फंसने की समस्या दूर होगी. पारिवारिक मामलों में इस वर्ष खर्चे बढे रहेंगे. करियर में बड़े परिवर्तन और लाभ के योग है. व्यवसाय में सावधानी रखनी होगी पूरे. वर्ष भगवान सूर्य की उपासना लाभकारी होगी.

सिंह राशि- इस वर्ष स्थान परिवर्तन के साथ ही लाभ की स्थितियां बनने लगेंगी. धन की स्थिति में सुधार होगा. संपत्ति का लाभ होगा स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में इस वर्ष धन का खर्च बढ़ेगा. जब तक बहुत आवश्यक न हो, कर्ज लेने से बचाव करें. करियर में किसी तरह का कोई जोखिम न लें. व्यवसाय में कर्ज के लेन देन में सावधानी रखें. शिव जी की उपासना आपके लिए मंगलकारी होगी.

कन्या राशि- धन और करियर की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा. पर कुल मिलाकर आप बुद्धिमानी से समस्याओं को हल कर लेंगे. शिक्षा और संपत्ति के मामले में आपका धन खर्च होगा. परिवार के सहयोग से और वर्ष के अंत तक स्थितियां ठीक होंगी. नए काम की शुरुआत हो सकती है. नौकरी की स्थितियां मध्यम रहेंगी. पूरे वर्ष शनि मन्त्र का जप करें. नियमित दान करते रहें.

तुला राशि- इस वर्ष नए कार्य में लाभ की स्थितियां बन रही है. कर्ज और धन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा. व्यवसाय में निवेश में सावधानी रखनी होगी. फंसे हुए और डूबे हुए धन को निकालने का प्रयास करें. करियर की स्थिति काफी अच्छी रहेगी. नौकरी और व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलेगी. बृहस्पति मंत्र के निरंतर जप करने से आपको लाभ होगा.

वृश्चिक राशि- आर्थिक पक्ष लगातार बेहतर होता जाएगा. रोजगार के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. रुका हुआ या डूबा हुआ धन मिलने की संभावना बनती है. धन के अनावश्यक खर्चे या कर्ज बांटने से बचाव करें. करियर में बदलाव के बाद सुधार होगा साझेदारी के व्यवसाय पर ध्यान दें सात्विकता बनाए रखें. पूजा उपासना पर ध्यान दें.

धनु राशि- धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी. धन के निरंतर आगमन से कर्ज आदि समस्याओं से छुटकारा मिलेगा. इस वर्ष स्वास्थ्य और संतान पर काफी धन खर्च के योग बन रहे है. डूबे हुए और रुके हुए पैसे निकालने का प्रयास करें. करियर में बड़ा बदलाव और स्थान परिवर्तन दिख रहा है. नए व्यवसाय की शुरुआत से बचें. शनि देव की उपासना से लाभ होगा.

मकर राशि- तमाम समस्याएं हल होने वाला वर्ष होगा. धन के और संपत्ति के मामले बहुत अच्छे रहेंगे. वर्ष की शुरुआत में स्थान परिवर्तन और संपत्ति लाभ के योग है. इस वर्ष आप नया वाहन खरीद सकते है. करियर की स्थिति मध्यम रहेगी हालांकि पुरानी समस्यायें दूर हो जाएंगी. नियमित रूप से पूजा, उपासना और प्रार्थना करते रहें.

कुंभ राशि- कुल मिलाकर वर्ष मध्यम कहा जाएगा. पर कोई न कोई संपत्ति अवश्य खरीदेंगे. जरुरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचाव करें. शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टे आदि जैसे शॉर्टकट तरीकों से पैसा बनाने वालों को नुकसान होगा. पैसा कमाना आपके लिए आसान नहीं होगा. हालांकि करियर में कोई बड़ा निर्णय ले सकते है. नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है. पूरे वर्ष शिव जी की उपासना से लाभ होगा.

मीन राशि- धन के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा. धन की समस्या रहेगी. पर सहायता से हल होती जाएगी. संपत्ति क्रय और निर्माण की संभावना बन रही है. इस वर्ष स्वास्थ्य पर ध्यान देना काफी आवश्यक होगा. करियर में उतार चढ़ाव रहेगा स्थान परिवर्तन हो सकता है. नियमित रूप से दान करते रहें, लाभ होगा.

---- समाप्त ----
