Aaj Ka Panchang: आज 07 अक्टूबर 2022 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग - 07 अक्टूबर 2022 - शुक्रवार

तिथि - आश्विन शुक्ल द्वादशी, प्रातः 07.26 तक

नक्षत्र - शतभिषा नक्षत्र, सायं 06.17 तक

चन्द्रमा - कुंभ राशि में, प्रातः 06.58 तक

राहुकाल - सुबह 11.00 से दोपहर 12.30 तक

दिशाशूल - पश्चिम दिशा

तिथि

शुक्ल पक्ष द्वादशी - अक्टूबर 07 12:00 PM – अक्टूबर 08 09:40 AM

शुक्ल पक्ष त्रयोदशी - अक्टूबर 08 09:40 AM – अक्टूबर 09 07:26 AM

नक्षत्र

धनिष्ठा - अक्टूबर 06 09:15 PM – अक्टूबर 07 07:42 PM

शतभिषा - अक्टूबर 07 07:42 PM – अक्टूबर 08 05:08 PM

योग

गण्ड - अक्टूबर 07 02:20 AM – अक्टूबर 07 11:31 PM

वृद्धि - अक्टूबर 07 11:34 PM – अक्टूबर 08 08:54 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:30 AM

सूर्यास्त - 6:22 PM

चन्द्रोदय - अक्टूबर 07 4:55 PM

चन्द्रास्त - अक्टूबर 08 4:53 AM

अशुभ काल

राहू - 10:57 AM – 12:26 PM

यम गण्ड - 03:24 PM – 04:53 PM

कुलिक - 07:59 AM – 09:28 AM

दुर्मुहूर्त - 08:53 AM – 09:40 AM, 12:50 PM – 01:37 PM

वर्ज्यम् - 12:23 AM – 01:54 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:02 PM – 12:50 PM

अमृत काल - 11:31 AM – 01:01 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:53 AM – 05:42 AM