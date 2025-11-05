Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 5 नवंबर 2025: आज 5 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 5 नवंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

कार्तिक - पूर्णिमान्त

कार्तिक - अमान्त

तिथि

पूर्णिमा - 06:48 पी एम तक

नक्षत्र

अश्विनी - 09:40 ए एम तक

भरणी - 06:34 ए एम, नवम्बर 06 तक

योग

सिद्धि - 11:28 ए एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:36 ए एम

सूर्यास्त- 05:33 पी एम

चन्द्रोदय- 05:11 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल-12:04 पी एम से 01:27 पी एम

यमगण्ड- 07:58 ए एम से 09:20 ए एम

गुलिक- 10:42 ए एम से 12:04 पी एम

शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त- 04:51 ए एम से 05:43 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 05:33 पी एम से 05:59 पी एम

शुभ योग

सर्वार्थ सिद्धि योग- 06:34 ए एम, नवम्बर 05 से 06:37 ए एम, नवम्बर 06

---- समाप्त ----