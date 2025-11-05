Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 5 नवंबर 2025: आज 5 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 5 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
कार्तिक - पूर्णिमान्त
कार्तिक - अमान्त
तिथि
पूर्णिमा - 06:48 पी एम तक
नक्षत्र
अश्विनी - 09:40 ए एम तक
भरणी - 06:34 ए एम, नवम्बर 06 तक
योग
सिद्धि - 11:28 ए एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:36 ए एम
सूर्यास्त- 05:33 पी एम
चन्द्रोदय- 05:11 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल-12:04 पी एम से 01:27 पी एम
यमगण्ड- 07:58 ए एम से 09:20 ए एम
गुलिक- 10:42 ए एम से 12:04 पी एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:51 ए एम से 05:43 ए एम
गोधूलि मुहूर्त- 05:33 पी एम से 05:59 पी एम
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 06:34 ए एम, नवम्बर 05 से 06:37 ए एम, नवम्बर 06